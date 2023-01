Nuevas Generaciones reacciona así en Twitter tras los abucheos a Ayuso

Las Nuevas Generaciones del PP han reaccionado en su cuenta de Twitter a los disturbios que se han producido a la entrada de la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid por la entrega a Isabel Díaz Ayuso de la distinción de Alumna UCM Ilustre.

A las puertas del centro, centenares de personas, muchos de ellos alumnos, han gritado a la presidenta madrileña con cánticos como "fuera fascistas de la universidad".

La cosa ha ido a mayores cuando algunos de los detractores de Ayuso se han enfrentado con seguidores de la presidenta, entre los que había integrantes de las Nuevas Generaciones del PP. Tal y como ha recogido las cámaras de TVE, incluso la Policía ha tenido que entrar para enfriar el ambiente.

Desde la organización conservadora, han asegurado que "la izquierda radical" ha intentado agredirles por "defender la libertad". "Pero no nos pararán. La universidad es de todos", han añadido.

Desde el PP y Vox también han condenado este ataque a Ayuso: "Nos parece intolerable. La izquierda siempre actúa con escraches ante cualquier decisión que no se acomoda a sus intereses", han comentado desde la formación de Santiago Abascal.

Por su parte, el portavoz del PP, Pedro Muñoz Abrines, ha tachado de "vergonzoso" lo que se ha vivido en la universidad, al haber salido "la izquierda totalitaria intransigente y sectaria a movilizar para evitar este nombramiento a través del escrache y el insulto".

El nombramiento de Ayuso ha generado multitud de criticas en las últimas semanas. Incluso catedráticas de la Complutense se han mostrado contrarias a la decisión.

"Nosotros valoramos las carreras académicas si son ilustres o no. No hay sectarismo. No vamos contra la persona de la presidenta, vamos contra la figura, contra los médicos académicos, que no tiene para ser ilustre", aseguró a laSexta la catedrática de la UCM Eva Aladro.