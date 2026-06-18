El HuffPost accede al audio de Zapatero ante la Audiencia Nacional: "No he ejercido ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aprovechó su declaración ante la Audiencia Nacional de este miércoles para negar cualquier intervención o influencia por su parte en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. "Yo no he ejercido ninguna influencia y toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad", asegura de viva voz en la grabación completa a la que ha accedido El HuffPost. Además, Zapatero también agradeció al juez Calama haber retrasado dos semanas su declaración y se mostró convencido de que "todos los ciudadanos somos iguales ante la ley".

El expresidente del Gobierno acudió a declarar por presuntamente haber liderado "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuya finalidad era "la obtención de beneficios económicos", principalmente a través de la intermediación en el rescate a la aerolínea Plus Ultra en 2021. De este modo, es el primer presidente del Gobierno de la democracia investigado penalmente.

Al respecto, el expresidente del Gobierno mantuvo ante el juez que no habló "con ninguna autoridad política, funcionario o empleado público sobre el rescate de Plus Ultra". "Y nadie me lo pidió", añadió. Y cuando le preguntan por conversaciones de otros implicados, hablando de que el "Pana Zapatero está detrás", el socialista aseguró que no puede hacerse responsable "de los que dicen terceros y a algunos ni siquiera los conozco".

Una de las primeras preguntas del magistrado sobre esta presunta trama en las más de tres horas de declaración versó sobre la amistad que Zapatero mantiene con Julio Martínez, el empresario que firmó un contrato para percibir el 1% de los 53 millones que Plus Ultra recibió para su rescate en plena pandemia. "Somos amigos desde 2011. Compartíamos la afición de correr y mantengo su amistad", aseguró Zapatero. El expresidente del Gobierno contó que no tuvieorn ninguna actividad profesional conjunta hasta que el empresario creó Análisis Relevante y lo ficha como consultor. "Me pregunta si estoy dispuesto a ser consultor. Y cobré en función del trabajo desarrollado. Un trabajo intenso y de consultoría con diferentes clientes y que tengo derecho a percibir", dijo. Zapatero.

Sin embargo, el socialista admitió que no hubo un documento contractual que pueda demostrar esa colaboración como asesor, puesto que dicha relación se basaba en la confianza y amistad entre ambos. "Trabajos que se dedicaban principalmente a elaborar informes, a petición de Análisis Relevante o de los clientes", añadió. Algo que le afea el juez, puesto que no hay contrato ni tampoco "trazabilidad" en algunos de los encargos como asesor que se le pedían a Zapatero. "Normalmente eran de manera verbal. Una comunicación fluida a través de llamadas. Una tarea marcada por la confianza", se excusaba el expresidente.

Además, el socialista admitió que también propuso a Julio Martínez que sus hijas pudieran ser también contratadas por Análisis Relevante. "He apoyado a mis hijas. Tienen una empresa desde el año 2019. En mi opinión, trabajan bien. Por ser quiénes son, nunca han optado a un contrato público", defendió. Cabe recordar que el juez ha citado este jueves como investigadas a las dos hijas de Zapatero, justo después de su declaración.