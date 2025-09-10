Por qué calles de Madrid discurrirá la última etapa de la Vuelta Cicilista a España 2025

La Vuelta a España más accidentada y polémica de los últimos años concluirá este domingo en las calles de Madrid. Las protestas por la situación en Gaza han acaparado los focos de esta edición, afectando directamente al transcurso de la carrera. Algunas de sus etapas han tenido que ser recortadas por las movilizaciones en apoyo del pueblo palestino, mientras un incidente en la etapa 15 provocó la caída del ciclista Javier Romo.

Además de mostrar dicho respaldo, las personas que protestan en los márgenes de las calzadas lo hacen para denunciar la presencia en la carrera del Israel Premier - Tech, un equipo presidido por un millonario canadiense de ascendencía judía, amigo de Netanyahu, que intenta lavar la imagen de ese país a través del deporte.

La organización de la Vuelta a España, que ha lamentado estos incidentes, se escuda en que no tiene cobertura reglamentaria para expulsar al equipo israelí de la carrera. Y es verdad: el Israel - Premier Tech tiene pleno derecho a participar según el sistema de puntos establecido por la UCI (Unión Ciclista Internacional). Sólo este organismo podría promover su salida de todas las competiciones que promueve, de igual modo que ya obligó a rusos y bielorrusos a competir sin bandera en 2022, lo que acabó desencadenando la disolución del equipo ruso Gazprom.

Para este domingo, las protestas podrían ser mayores al recalar la carrera en la capital de España. De hecho, la Delegación del Gobierno en Madrid trabaja ya en la preparación de un dispositivo especial de seguridad "acorde a las necesidades".

Mientras, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado que, en el caso de que se produzcan incidentes, tratarán de "reprimirlos de la forma más rápida posible, evitando que de cualquier manera se pueda poner en riesgo la integridad física de las personas que forman parte del convoy de La Vuelta, pero también de todos los espectadores".

"Somos conscientes de las dificultades que ha habido con los incidentes violentos en los disturbios. Nosotros mandamos un mensaje desde luego de tolerancia cero hacia los disturbios y hacia los incidentes violentos", ha comentado el alcalde de Madrid, quien este lunes negó que se estuviera produciendo un genocidio en Gaza.

La última etapa de la Vuelta a España arrancára a las 16.44h. en Alalpardo, localidad situada a unos 45 kilómetros de Madrid. Después, pasará por Algete, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. La entrada en Madrid tendrá lugar sobre las 17.15h, de la tarde por la M-603 dirección Fuencarral y llegará primero al barrio de Montecarmelo. Más adelante pasará por El Pardo y Aravaca hasta incorporarse a la A-6 y alcanzar el Paseo de la Vírgen del Puerto. Después, girará a la izquierda y llegará al Palacio Real y a la Plaza de Oriente.

En el corazón de la ciudad, la vuelta transcurrirá por la carrera de San Jerónimo, pasará por la Plaza Cánovas del Castillo y alcanzará el Paseo del Prado y la Cibeles, donde estará situada la línea de meta. Pero no será el final de la etapa, puesto que los ciclistas tendrán que efectuar hasta nueve vueltas en un circuito interno. Empezará en el propio Paseo del Prado, seguirá por el Paseo de Recoletos hasta la altura de Plaza de Colón, luego bajará por la Calle Alcalá hasta Callao y Gran Vía y se reincorporará al Paseo del Prado pasando por Alcalá. Está previsto que los ciclistas hagan este circuito entre las 18.05 y las 19.22h. de la tarde, aunque el final de etapa podría extenderse hasta las 19.40h. en función de la velocidad de los competidores.