El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida: "No hay genocidio en Gaza"

Para el alcalde de Madrid no importan las conclusiones a las que haya llegado hace más de un año la relatora especial de Naciones Unidas, Francesca Albanese, ni que ahora hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hable en esos términos. José Luis Martínez-Almeida no cree que se esté produciendo un genocidio en Gaza. "Para mí no hay un genocidio en Gaza. No me gusta lo que estoy viendo, pero no hay un genocidio", ha declarado el alcalde del PP este lunes durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad.

Martínez-Almeida ha respondido así a las peticiones de condena que le hizo Más Madrid y poco después de que el presidente del Gobierno anunciase nueve medidas "para detener el genocidio en Gaza", entre ellas la del embargo de armas.

Del mismo modo que respondió el Gobierno de Israel, el alcalde de Madrid ha señalado a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, a quienes Benjamin Netanyahu prohibió la entrada al país este lunes. "Estoy dispuesto a condenar cualquier masacre de civiles que se produzca en una guerra, lo que no voy a hacer es condenar de la mano de Yolanda Díaz, Sira Rego y usted [en referencia al portavoz de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño] lo que está ocurriendo en Gaza", ha dicho Almeida.

Para justificar sus palabras, el alcalde madrileño ha echado en cara a Más Madrid que hablen del Estado de Israel y no del Gobierno de Benjamin Netanyahu. "Cuando uno achaca un genocidio a un Estado es porque quieren acabar con ese Estado, que es la finalidad última que están buscando: del río al mar. No es incompatible denunciar al Gobierno de Netanyahu con decir que hay un genocidio y decir siempre y hablar siempre del Estado de Israel. Es una confusión intencionada que ustedes hacen y que da lugar al antisemitismo", ha señalado Almeida

En su opinión, "la forma más sencilla de solucionar el tema de Gaza es que ustedes le dijeran a Hamás que se acabó: disuélvanse, entreguen las armas y entréguense a la justicia". "Es el camino más corto para acabar con la guerra de Gaza", ha insistido.

Esta mañana, y en respuesta a Sánchez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido que lo que hace Israel es "inadmisible" pero sin hablar tampoco de genocidio.