Preguntan a un joven si se vivía mejor en el franquismo que ahora: su respuesta deberían ponerla en los colegios
Preguntan a un joven si se vivía mejor en el franquismo que ahora: su respuesta deberían ponerla en los colegios

En 'El HuffPost', los jóvenes responden. 

Un joven en una entrevista con El HuffPost
Un joven en una entrevista con El HuffPostEl HuffPost

Con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, El HuffPost sale a la calle a preguntar a los jóvenes por su figura y por los años de la dictadura, sobre todo después de que el barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se viese que el 19% de los jóvenes pensaba que el franquismo fue una etapa "buena" y un 21,3% de los españoles la tachaban de "buena" o "muy buena". 

Por suerte, hay jóvenes que sí saben lo que fueron aquellos años y lo expresan con rotundidad. "Yo creo que es el caso de terrorismo más grande que ha habido en España", dice este joven a El HuffPost. 

Añade este hombre que "una parte parcial de España tomó como una idea de qué tenía que ser España o qué era realmente España y por la fuerza y pactando con gobiernos fascistas estuvimos hasta el año 1975 hubo una puta dictadura franquista en este país". 

A los que dicen que se vivía mejor les responde que "que piensen quién vivía mejor": "Estoy completamente seguro de que había un porcentaje, un 10, 15 o 20%, a lo mejor su familia en concreto tuvo la suerte", señala. 

Qué se le dice a estos jóvenes

Desde la salida de este último y preocupante CIS, son muchos los expertos historiadores que han querido reflexionar sobre por qué hay una parte de la juventud, nada más y nada menos que uno de cada cuatro, que dice que prefiere la dictadura a la democracia. 

Carlos Fuertes Muñoz, Doctor en Historia Contemporánea con una tesis sobre historia social y de la educación bajo el franquismo, puso el foco en que esa etapa de la historia de España aparece a menudo como un 'agujero' en los planes de estudios.

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

En una entrevista en TVE, el experto aseguró que habría que evitar hablar de "ocultamiento" porque no es "una cuestión conspirativa": "Simplemente creo que por inercias, culturales, sociales... se ha tendido a no tratar con la debida profundidad la represión franquista".

MOSTRAR BIOGRAFíA

