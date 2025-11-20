Preguntan a un joven si se vivía mejor en el franquismo que ahora: su respuesta deberían ponerla en los colegios

Con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, El HuffPost sale a la calle a preguntar a los jóvenes por su figura y por los años de la dictadura, sobre todo después de que el barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se viese que el 19% de los jóvenes pensaba que el franquismo fue una etapa "buena" y un 21,3% de los españoles la tachaban de "buena" o "muy buena".

Por suerte, hay jóvenes que sí saben lo que fueron aquellos años y lo expresan con rotundidad. "Yo creo que es el caso de terrorismo más grande que ha habido en España", dice este joven a El HuffPost.

Añade este hombre que "una parte parcial de España tomó como una idea de qué tenía que ser España o qué era realmente España y por la fuerza y pactando con gobiernos fascistas estuvimos hasta el año 1975 hubo una puta dictadura franquista en este país".

A los que dicen que se vivía mejor les responde que "que piensen quién vivía mejor": "Estoy completamente seguro de que había un porcentaje, un 10, 15 o 20%, a lo mejor su familia en concreto tuvo la suerte", señala.

Qué se le dice a estos jóvenes

Desde la salida de este último y preocupante CIS, son muchos los expertos historiadores que han querido reflexionar sobre por qué hay una parte de la juventud, nada más y nada menos que uno de cada cuatro, que dice que prefiere la dictadura a la democracia.

Carlos Fuertes Muñoz, Doctor en Historia Contemporánea con una tesis sobre historia social y de la educación bajo el franquismo, puso el foco en que esa etapa de la historia de España aparece a menudo como un 'agujero' en los planes de estudios.

En una entrevista en TVE, el experto aseguró que habría que evitar hablar de "ocultamiento" porque no es "una cuestión conspirativa": "Simplemente creo que por inercias, culturales, sociales... se ha tendido a no tratar con la debida profundidad la represión franquista".