Un Doctor en Historia señala la posible razón por la que el 19% de los jóvenes echa de menos el franquismo: ni conspiración ni ocultamiento

Una encuesta del pasado mes de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) recogió que el 19% de los jóvenes pensaba que el franquismo fue una etapa "buena" y un 21,3% de los españoles la tachaban de "buena" o "muy buena". Esas cifras llevan semanas provocando el debate y el análisis de las causas que han llevado a esa percepción.

Muchos especialistas creen que el franquismo, por falta de tiempo, no se explica suficiente en colegios e institutos. Carlos Fuertes Muñoz, Doctor en Historia Contemporánea con una tesis sobre historia social y de la educación bajo el franquismo, ha ido en esa línea al explicar las razones por las que esa etapa aparece a menudo como un 'agujero' en los planes de estudios.

En una entrevista en TVE, el experto asegura que habría que evitar hablar de "ocultamiento" porque no es "una cuestión conspirativa": "Simplemente creo que por inercias, culturales, sociales... se ha tendido a no tratar con la debida profundidad la represión franquista".

"Tanto en guerra, estudiándola comparativamente con la violencia revolucionaria, la violencia practicada en zona republicana, como la represión franquista de postguerra y del conjunto de los 40 años de dictadura. Creo que esa cuestión es clave para entender la dictadura y no se le dedica el espacio suficiente ni el currículum ni en los libros de texto", señala Fuertes.

"Es un tema que importa, que preocupa, que motiva"

El experto admite que "todo eso tiene efectos en lo que pasa en las clases", a pesar de que "muchos profesores intentan compensar esa carencia e intentar hacer proyectos en los que llevan a los alumnos a visitar fosas comunes o traen testimonios de la represión en el tradofranquismo o de familiares de víctimas asesinadas por la dictadura".

"Es un punto ciego de los libros, del currículum y de muchas clases, pero también es un tema que importa, que preocupa, que motiva al alumnado y que hace que muchos profesores lo sitúen en el centro de sus clases", subraya Fuertes.

Mientras, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova, que ha sido visitante en prestigiosas universidades británicas, estadounidenses y latinoamericanas, ha dado otra posible explicación a por qué algunos jóvenes tienen tan idealizado un periodo que no vivieron.

En una entrevista en Faro de Vigo, el experto fue rotundo: "Hace muchísimo tiempo, sobre todo en los últimos años, que hay gente en el mundo, no solo en España, que señala a todos estos tiranos -y Franco lo era- como modernizadores; y han tratado de convencer de que esa tiranía no era tal, que eso era un invento, sino que funcionaron y ayudaron a las clases populares".

"Han vendido y han manipulado para dar esa otra imagen de los tiranos y eso cuando ha llegado la ultraderecha en todo el mundo, porque está pasando en Estados Unidos, en España, en Italia, Holanda etc, ese fenómeno ha saltado por los aires y nos hemos encontrado con unos jóvenes en los que creíamos que la educación era lo fundamental, pero resulta que esos jóvenes no dependen solo de lo que les explican en los institutos, sino de las redes sociales, de populistas… Y por ahí van las cosas", alertaba.