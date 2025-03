PSOE y Sumar escenifican en el Congreso sus diferencias con el rearme europeo

Más allá de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurase hace unos días que no todo lo relacionado con el rearme europeo y el incremento del PIB en Defensa tiene que votarse en el Congreso, como solicitan el Partido Popular, el BNG o Podemos, el Ejecutivo de coalición no podrá escapar esta semana de la escenificación en el Parlamento de una división entre los partidos que lo conforman. Si bien no se trata de asuntos vinculantes a nivel legislativo, PSOE y Sumar mostrarán sus divergencias respecto a la petición de la Comisión Europea. Lo harán con relación a una moción del Bloque Nacionalista Galego y a una Proposición No de Ley del PP, ambas, eso sí, con motivaciones opuestas. Mientras el BNG pide oponerse a las peticiones de Ursula von der Leyen y rechazar "cualquier incremento del gasto militar", los de Feijóo buscan el respaldo a la posición de la Unión Europea.

El sentido de la propuesta del Partido Popular tiene que ver tan solo con la foto final de la votación. Aunque Feijóo sabe que la mayoría del Congreso apoya el rearme – tanto ellos como los socialistas apoyaron a Von der Leyen en Europa – lo que quiere es demostrar las diferencias en el Gobierno de coalición. "Esta va a ser una oportunidad para conocer el Gobierno que tenemos, o el desgobierno que sufrimos", ha celebrado el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado. Su homólogo en el PSOE, Patxi López, ha tildado este ejercicio de "infantilismo". "Con el PP y Feijóo es imposible, están a lo suyo, [...] para ver si así se puede utilizar para atacar a Pedro Sánchez y al Gobierno progresista. No ven nada más que esto, no sirven para nada más. [...] Lo hacen para ver si hay una votación en la que se ve que los socios están divididos. Hasta ahí llega el infantilismo de quien dijo que venía aquí para hacer política para adultos", ha dicho López.

La moción del BNG, en cambio, es la de mayor calado, aunque también simbólica. Se oponen al fondo de 800.000 millones para el rearme europeo, piden "renunciar a cualquier incremento del gasto militar, que redundaría en la reducción de los recursos disponibles para destinar a políticas sociales o a inversiones públicas necesarias" y solicitan la salida de la OTAN, una posición histórica en la izquierda antibelicista.

En Sumar, tal y como ha señalado esta mañana uno de sus portavoces, Gerardo Pisarello, apoyan la "música" planteada por el BNG, pero preferirían algún cambio en la partitura, sobre todo en lo relacionado con la OTAN. Los de Yolanda Díaz han negociado con el BNG tres enmiendas para modificar la redacción del texto. En lugar de instar a una salida de la OTAN, Sumar prefiere "un modelo de defensa y de seguridad europea autónomo y compartido, desvinculado" de la Alianza Atlántica. Sin embargo, tras mantener varias conversaciones con diferentes fuerzas políticas, el BNG ha preferido que la propuesta se vote tal cual se ha presentado y, "con el fin de que tenga mayor acogida por los grupos, planteará que se vote por puntos". La renuncia a la OTAN, que también defiende IU, es el último punto de los seis que recoge el texto del BNG.

El PSOE, comprometido con Von der Leyen y el rearme europeo, se opondrá a la moción del BNG. Fuentes del partido, sin embargo, restan importancia a las diferencias en el Gobierno. "Somos partidos distintos y no es la primera vez que ocurre en estos casi ocho años de Gobiernos de coalición. Los partidos distintos discrepan en ocasiones, aunque formen parte del mismo Gobierno", señalan a El HuffPost fuentes socialistas. Tanto el PSOE como Sumar minimizan, por ahora, la trascendencia de la solicitud del rearme europeo. "Dejemos que Europa aclare cómo se financiará, con qué instrumentos... Estamos en una fase muy prematura”, aseguran los socialistas, algo que comparten también en Sumar. "No estamos en el marco de un rearme", dicen.