Puigdemont señala al Gobierno como responsable de la congelación de los PGE: "¿Y aún no entienden por qué no les votamos los presupuestos?"

El presidente de Junts y expresidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha vuelto a ser protagonista este sábado por un mensaje publicado en su perfil de X en el que señala el (o los) motivo por el que su formación política se muestra contraria a la renovación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Según explica en la red social, el político catalán se pregunta si todavía en el gobierno "no entienden por qué razón no les votamos los presupuestos". Pero este ataque no ha sido el único escrito por el expresident, que ha adjuntado una imagen junto a la que denuncia que Cataluña es la región líder en recaudación e industria y "colista en inversión", en relación a un gráfico en el que se puede ver el porcentaje de inversión en Cataluña de los últimos años.

Así, Puigdemont ha denunciado que "cada año incumplen sus propios presupuestos. Lo hacen con Catalunya, donde nos roban las inversiones, y lo hacen con Madrid, pero en este caso para gastarse más dinero del aprobado inicialmente". Y todo esto le lleva a la siguiente pregunta: "¿Y todavía no entienden por qué razón no les votamos los presupuestos?".

Ha definido que esta situación constituye una "laminación sistemática de la sociedad catalana, de su economía y su competitividad. Y es un dopaje sistemático de Madrid", que denuncia, da igual quien gobierne. "Cada año. Mande PP o mande PSOE. Es un patrón que sólo tuvo un punto de inflexión: en 2017", expresó el máximo mandatario de Junts.

Todas estas proclamas se producen después de la información publicada por Catalunya Ràdio y TV3 en la que se afirma que se gastó un 20% de todo el dinero que el Estado tenía presupuestado para invertir en Cataluña los primeros seis meses de 2024: 456 millones de euros.

"Ser líderes en recaudación y en industria, y ser colistas en inversión. Esto es la dependencia. Por eso todo catalán, se sienta español o se sienta polaco, tiene el deber moral de luchar por acabar con esa dependencia tan lesiva", argumentó a través de X. Por último, señaló que se trata de "una injusticia cronificada", contra la que confrontarse "es un deber".

