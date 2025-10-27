¿Qué hizo Carlos Mazón? ¿Por qué se envió tan tarde la alerta? Los vacíos del president un año después de la tragedia de la dana

Al president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, tan solo le falta negar que fuera president de la Generalitat valenciana durante la dana para completar un estrambótico relato de falsedades e inexactitudes que no parece tener fin. Quizás lo más aproximado a la realidad, aunque más bien se trata de un intento por eximirse de cualquier responsabilidad judicial, sea eso que comentó hace unos días en una entrevista con Las Provincias. Durante el 29 de octubre de 2024, dijo Mazón, "jamás" dio una sola orden a su entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas. "Como no le di ninguna instrucción para convocar al Cecopi, como ni le di ninguna instrucción para activar a la UME. Como ni di ninguna instrucción de gestión operativa, ni técnica, ni de alerta, ni de mando en ningún caso", aseguró. Esta es ahora su cuanto menos inaudita línea de defensa, reiterar que asistió como un mero espectador a una catástrofe que dejó 229 víctimas mortales. "Si estaba informado y no hizo nada... Es un psicópata", le respondieron desde la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana.

Un año después, es difícil no perderse en el sinfín de versiones que ha ofrecido Carlos Mazón para tratar de dar respuesta a una serie de preguntas obvias para cualquier cargo político con responsabilidad en una tragedia como esta. Un conjunto de cuestiones que, en definitiva, tratan de resolver la principal incógnita: ¿qué hizo el president de la Generalitat valenciana mientras moría su gente? ¿Pudo hacer algo para evitar la magnitud de la catástrofe? ¿Hizo todo lo que estaba a su alcance?

¿Qué hizo el president de la Generalitat valenciana?

No fue fácil saberlo al principio, pero ni siquiera ahora se conoce con total claridad. Lo que sí se sabe es que, mientras el agua entraba ya en las calles, casas y coches de muchos valencianos, Carlos Mazón comía en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana. A partir de aquí, las versiones son infinitas. En un primer momento, la Generalitat defendió que a las 17.00 horas el president ya estaba en su despacho en el Palau. Luego, que a las 18.00. Hace unos días, Maribel Vilaplana, que hasta entonces había compartido una calendarización similar a la de Mazón, decidió contar una última versión. En una carta abierta publicada once meses después de la dana, la periodista indicó que abandonó El Ventorro entre las 18.30 y las 18.45 horas. Según los testimonios de familiares en el Juzgado de Catarroja que investiga la dana, un buen número de personas murieron entre las 18.30 y las 19.30 horas.

Mazón pudo salir del restaurante a la misma hora que Vilaplana, o no, porque no lo ha dicho. Según el president, salió del restaurante a pie y se dirigió al Palau. Aunque en un primer momento dijo que había llegado al Cecopi "a partir de las 19.00 horas", la realidad es que no lo hizo hasta las 20.28 horas. ¿Dónde estuvo entre las 18.45 y las 20.28? ¿Fue de verdad hasta el Palau de la Generalitat y luego al Cecopi? ¿Estuvo dando vueltas sin saber qué hacer? En un principio, el entorno del president defendió lo primero, aunque este domingo añadieron una nueva parada a su itinerario. Según el entorno de la periodista y del propio Mazón, el mandatario acompañó a Vilaplana a un parquin cercano para después dirigirse al Palau, pero la verdad es que es casi imposible corroborar nada. Las grabaciones de los vídeos de seguridad de la sede de la Generalitat de ese día han sido borrados y Presidencia se niega a compartir el itinerario del coche oficial de Mazón. ¿Le recogieron en el Palau? ¿En otro lugar? Lo único que existe es la incontrastable versión de los hechos contada por él mismo.

¿Estaba Mazón al tanto de lo que pasaba?

Durante una visita a Valencia días después de la dana, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dijo que Mazón le había estado "informando [de la emergencia climática] en tiempo real desde el pasado lunes". La dana ocasionó los estragos un día después, el martes. Estas palabras de Feijóo demostrarían entonces que Mazón sabía lo que ocurriría y aun así decidió mantener su agenda invariable. Claro que no fue así. El PP rectificó meses después y dijo que el contacto entre ambos se produjo el martes 29 por la tarde, y así lo atestigua el registro telefónico hecho público por el president de la Generalitat. Mazón y Feijóo no hablaron hasta el martes a las 21.27 horas, cuando todo había pasado. ¿Por qué dijo Feijóo que su barón territorial le había informado en tiempo real?

El problema con el registro telefónico que ha mostrado Mazón es que ni siquiera se trata de un documento oficial de su compañía telefónica. El president tan solo ha enviado a la Comisión de Investigación de la dana un documento firmado por el secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia, Santiago Lumbreras, que incluye, supuestamente, las llamadas realizadas desde su teléfono móvil corporativo "relacionadas con el objeto de la comisión". En ese documento, aparecen solo llamadas realizadas a partir de las 17.37 horas, no antes. ¿Por qué?

Las llamadas que muestra el documento, sumadas al registro del teléfono de Salomé Pradas entregado al Juzgado de Catarroja, generan todavía más dudas sobre lo que hizo Mazón. ¿Por qué, por ejemplo, si tan al tanto estaba de lo que sucedía, no atendió ocho de las llamadas de su consellera de Emergencias? Mazón negó en Las Provincias que diera ninguna orden a Pradas, pero... ¿De qué hablaron por teléfono ambos a las 20.10 horas del martes, justo un minuto antes de que se enviara la alerta a los móviles?

¿La culpa? Siempre del Gobierno, según Mazón

Si bien en su opinión un presidente autonómico tiene poco que hacer o decidir en una emergencia como la de la dana, Carlos Mazón desde luego no duda en poner en la diana al Gobierno central. En esto sí que no ha ido cambiando de versión: según él, la culpa de que la tragedia fuera tal es del Ejecutivo, o de la ausencia de informaciones fiables por parte de organismos del Gobierno, en concreto de la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar. En un diálogo con Ok Diario, otro de los tres medios a los que Mazón ha ofrecido entrevistas estos días, Mazón insistió en este extremo. "No consta documentación ni aviso alguno", dijo el president, que ahonda en esa idea de que nadie les avisó de lo que se venía. Pero tampoco es cierto.

Quien pone los puntos sobre las íes a este discurso negacionista de Mazón es la propia jueza que investiga la dana, quien asegura que "afirmar que en ningún momento se habló del barranco del Poyo en el Cecopi es contrario a la instrucción judicial practicada". "Antes de las 19.00 horas, la alcaldesa de Paiporta llamó a Pilar Bernabé diciéndole que se estaban ahogando, y dicha situación fue inmediatamente comunicada por la delegada del Gobierno a Salomé Pradas, volviéndose al poco tiempo a conectar quienes estaban presencialmente en la sala del Cecopi", explica la magistrada, quien también ha recordado los avisos por parte de la Confederación acerca de las precipitaciones en el barranco del Poyo y "el correo de las 18.43 horas sobre el caudal del barranco", que "fue visto por los funcionarios".

Además, la jueza recuerda también que, incluso si no hubieran existido esos avisos, corresponde a la Generalitat "la vigilancia de los barrancos a través de los diferentes medios que prevé el Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana". "El pleno convencimiento de dicha competencia autonómica en el control de los barrancos se muestra de manera evidente con la vigilancia que se acordó llevar a cabo, según la testigo Gloria Torres Alcayde, ya desde el día anterior, el 28 de octubre de 2024, a través de agentes medioambientales solicitados, según la testigo, a la Conselleria de Medio Ambiente", argumenta en un auto la magistrada.

En resumen, y como se acostumbra a decir de manera coloquial, no hay por dónde coger los argumentos de Carlos Mazón y la Generalitat sobre lo ocurrido, menos aún la ausencia de explicaciones. ¿Por qué se envió tan tarde la alerta? ¿Dónde estaba Mazón? ¿Qué hizo ese martes 29 más allá de una copiosa comida mientras 229 personas fallecían por culpa de la peor dana que se recuerda?