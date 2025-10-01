¿Qué le pasa a la derecha últimamente?; por Alán Barroso

Tengo una teoría. La teoría de la enajenación de la derecha por ausencia de poder. ¿A qué me refiero? A imágenes como la que vimos este pasado sábado de una señora gritando contra Begoña Gómez a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla. O la de una señora gritando con la bandera de España en Barcelona. En otras palabras, el estado de locura colectiva en el que entra la derecha de este país cada vez que pasa demasiado tiempo sin poder gobernar.

Y entonces empiezan a hacer caso a gente que dice cosas como “Sánchez me quiere matar”, en el caso de Isabel Díaz Ayuso. Hasta insultan al rey de España. O incluso elevan a líder contra los chiringuitos a un tipo que literalmente lleva toda la vida viviendo de lo público.

Pero hemos llegado a un punto delirante en el que ya todo se ha quedado corto y solo les queda decir como que Sánchez es un “satanista”. Y es paradójico, porque cuanto más tiempo pasan sin gobernar más locos se vuelven, pero cuando más locos se vuelven más difícil se les pone gobernar y entran en un ciclo vicioso tan peligroso como ridículo.

Sinceramente, ojalá algún día se recuperen y aprendan a hacer oposición de verdad.