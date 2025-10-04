Qué significa la bandera pirata que aparece en todas las manifestaciones: "Es más que una serie, es una forma de vivir" 

"No me importa morir intentando alcanzar mi sueño, solo sé que eso es lo que quiero y es todo lo que me importa", afirma con media lágrima saliendo de sus ojos el protagonista de One Piece, Monkey D. Luffy. El anime basado en la obra de Eiichiro Oda hizo por primera vez su aparición en televisión en 1999 y desde entonces ha marcado la vida de todos aquellos que se han atrevido a descubrir su historia, una que todavía no ha acabado y de la que siguen saliendo episodios. Al fin y al cabo, quién no ha soñado con montar una tripulación de piratas con todos sus amigos e ir a buscar el tesoro perdido de Gold Roger, aquel que fue proclamado Rey de los Piratas. Ahora, la bandera del 'sombrero de paja' protagoniza muchas de las movilizaciones en Indonesia, Japón, Filipinas, Nepal, Marruecos e incluso España, donde en las manifestaciones en protesta por el asalto de Israel a la Flotilla también ha aparecido.

"One Piece es mucho más que una serie o un anime de piratas. Es una historia que trata muchos temas sociales y políticos. Habla sobre el racismo, la lucha de clases, el genocidio, la esclavitud, cuestiona el poder, la libertad, la corrupción del gobierno o la censura", explica a El HuffPost Jaime Cezón (1999, Getafe), periodista, productor, apasionado de la serie desde que tiene 13 años y consciente del significado que se esconde detrás de la bandera del protagonista y su tripulación. "La bandera es pirata, pero a través de las aventuras que viven los sombreros de paja comienza a significar mucho más. Luffy avanza en su búsqueda del tesoro y va desembarcando en muchas islas que, por diferentes circunstancias, están marcadas y gobernadas por el miedo, la corrupción y el abuso de poder del gobierno insular", explica para contextualizar todo un universo que ha marcado a la generación que ha decidido salir a las calles.

El anime no sólo trascurre a través del Going Merry, barco de la tripulación, sino que las islas y los lugares donde desembarca la banda pirata transforman y marcan el destino de Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Nico Robin y el resto de miembros que se suman a la nave a lo largo de la serie. "Suelen encontrarse con personajes que están sufriendo la opresión por parte de tiranos y gobernantes. Derrotan a la persona que la ejerce y, por tanto, otorgan la libertad al pueblo. Gracias a ellos van sembrando, en definitiva, la libertad por cada lugar oprimido por el que pasan, restableciendo el poder del pueblo que hubo un día que lo perdió", analiza Cezón para cristalizar el sentimiento de aquellos que portan la bandera pirata en las manifestaciones y concentraciones: la lucha por la libertad, el fin del abuso y la lucha por un sueño.

"Creo que quien conozca, haya visto y seguido la serie hasta ahora, se da cuenta de la importancia y lo que representa esa bandera. Por ello la utilizan como símbolo, para defender los derechos del pueblo y luchar contra el poder abusivo o cualquier injusticia", prosigue. En un momento en el que pudiera parecer que a las nuevas generaciones les cuesta más salir a manifestarse a la calle, la bandera de Luffy ha supuesto el despertar de una conciencia, el deseo de acabar con la opresión y luchar por ello. Ya que, como relata el protagonista: "Viniste sin miedos. No te arrepientas, sin importar lo que suceda. Este es el duelo que querías".

La bandera de One Piece que lidera todas las movilizaciones de la juventud. NurPhoto via Getty Images

Los contenidos culturales siempre han tenido su impacto en la sociedad, sin embargo, es la primera vez que una obra de nueva generación proveniente de Japón ha movilizado a todo el mundo y con una clara lucha contra las injusticias sociales. No es para menos, seguramente se trate del anime más visto de la historia, con más éxito, desde luego el más pirateado y cuya historia ha marcado a más generaciones. Todavía no se sabe qué es el One Piece —el tesoro por el que decenas de piratas surcan los mares en la serie—, pero quizá este haya traspasado la pantalla y se encuentre aquí, en el mundo real. Detrás de decenas de jóvenes que portan la bandera del sombrero de paja, detrás de los cánticos que protagonizan las manifestaciones de todo el mundo, detrás de todas las injusticias por las que merece la pena luchar... Quizá el One Piece sea haber despertado.

"Pienso que ver este tipo de animes te dan una gran perspectiva de lo que ocurre en el mundo. Te cambia la forma de pensar porque se pueden extrapolar muchas de las cosas que ocurren en la serie con lo que pasa en la vida real. Después de tanto tiempo viéndola, y que sigo haciéndolo, para mí significa mucho más que una simple serie. Significa una forma de vivir por tus sueños, luchar por tus derechos y por los de los más desfavorecidos, pero sobre todo: disfrutar de la amistad", concluye Cezón acerca de la serie que le ha marcado toda su vida.

Cientos de manifestaciones siguen en la calle de todas las ciudades del mundo en el que jóvenes portan la bandera de la libertad, una que por fin tiene forma para una generación que, hasta hora, estaba huérfana: la de la tripulación de los sombreros de paja. La premisa es clara: luchen por sus sueños, contra las injusticias y la opresión, por vuestros derechos y por los que algún día los perdieron o pueden hacerlo.

El poder no se determina por tu tamaño, ¡sino por el de tu corazón y tus sueños!