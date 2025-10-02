Madrid (y España), en las calles por la libertad de la Flotilla: vídeos y testimonios desde dentro

España, en pie por la libertad de los integrantes de la flotilla detenidos por Israel y contra el genocidio en Gaza. Este jueves, Madrid —y otras grandes ciudades de España— ha acogido una multitudinaria concentración frente al Ministerio de Exteriores. Allí, miles de personas han colapsado la céntrica Plaza de la Provincia, hasta tal punto que los organizadores han tenido que comenzar antes de lo previsto la marcha hacia Neptuno.

La columna, que no ha dejado de crecer desde antes de la hora oficial de la convocatoria —las 19:00— se ha ido desplazando desde Exteriores hasta la Puerta del Sol y el Congreso de los Diputados, última parada prevista ya en la noche. El recorrido, han explicado los organizadores, cuenta con la aprobación de las autoridades y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El ambiente, pacífico a pesar de la tensión, se ha llenado con cánticos y gritos por la liberación de los centenares de detenidos por Israel y que formaban parte de la Global Sumud Flotilla, un contingente de más de 40 naves que llevaba ayuda material a Gaza.

"Cada niño muerto es un niño de los nuestros", se escuchaba a los manifestantes en la capital, turnándose con otros por la libertad de Palestina y a favor de una "huelga general" en protesta por la detención de la flotilla. El ruido de gritos a coro ha sido la tónica desde antes del comienzo 'oficial'.

No sólo eran gritos al aire; algunos tenían destinatarios políticos claros. "Ayuso, Almeida, iros a la mierda", ha sido uno de los más repetidos de la tarde madrileña en la que las banderas palestinas han teñido el centro de la ciudad. Tampoco han faltado reproches al Gobierno de Pedro Sánchez. "Gobierno progresista, cómplice y sionista", han espetado megáfono en mano en una jornada multitudinaria que se espera que se repita el próximo sábado.

Al paso por la Puerta del Sol resonaba otro reclamo, "Señor, señora, no sea indiferente, se matan palestinos en la cara de la gente", aprovechando la presencia de vecinos, turistas y curiosos en los alrededores.