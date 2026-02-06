Construye una casa completa de 37 metros por solo 26.500 euros para su abuela: "Merece la pena"

En el actual contexto en el que el precio de la vivienda está por las nubes, hay personas que están optando por la solución del barndominio, es decir, una estructura parecida a un granero pero que en el interior es habitable y cuenta con todas las comodidades residenciales modernas.

La pareja formada por Yeli Heidecker y Benajmin, ambos de 32 años, ha decidido construir en Texas (EEUU) una casa de 37 metros cuadrados con la mencionada estructura para que Liliana Villanueva, madre de Yeli y abuela de sus cuatro hijos, pueda vivir allí.

Ambos acordaron destinar un presupuesto de 30.000 dólares (unos 25.400 euros, al cambio actual) para levantar el inmueble, aunque finalmente el coste de la vivienda ha ascendido a 31.325 dólares (aproximadamente 26.500 euros).

En declaraciones a la televisión estadounidense CNBC, Yeli Heidecke ha destacado que "merece la pena" y que "fue emotivo verlo terminado por todos los recuerdos que tengo de mi esposo y yo trabajando en ello. Siento que nos unió a un nivel más profundo".

"Fue un caos"

No obstante, la mujer ha resaltado que el proceso de construcción no ha sido nada sencillo. "No voy a edulcorarlo, fue un caos", ha asegurado. "Sin duda fue difícil, pero al mismo tiempo, fue increíblemente gratificante y asombroso ver todo el trabajo que hicimos", ha expresado Yeli.

La construcción de la casa se hizo en muy poco tiempo. Yeli y Benjamin aprovecharon que Liliana Villanueva viajó a México durante seis semanas para dejar casi lista la obra y darle la sorpresa al regresar a Texas.

En ese sentido, Liliana Villanueva ha subrayado que la construcción del barndominio "fue la sorpresa más hermosa que pude haber encontrado al regresar de mi viaje. Estoy muy feliz".

"La casa es pequeña, pero tengo absolutamente todo lo que necesito. Es perfecta. Me encanta estar cerca de mi hija y mis nietos. Me siento protegida y segura", ha afirmado Villanueva.