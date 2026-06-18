Radiografía de la salud sexual de los españoles: no nos hacemos pruebas del VIH y el 30% de las mujeres se ha sentido forzada alguna vez

La salud sexual de los españoles no alcanza el sobresaliente. El 28,2% de las mujeres afirma haberse visto forzada a realizar prácticas no deseadas alguna vez en su vida y el 13,6% de los hombres admite haber tenido la sensación de obligar a su pareja en alguna ocasión. Esta es una de las principales conclusiones que arroja la Encuesta Nacional de Salud Sexual que ha realizado el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Pero hay más. El 62,3% de la población nunca se ha realizado una prueba de VIH pese a que el 2,4% de la población recibió un diagnóstico de ITS en el último año y un 10% no ve igual de "respetable" una relación entre dos hombres y dos mujeres que entre un hombre y una mujer. Y en lo que respecta a los métodos de protección, el 75,2% de las personas no utilizó preservativo en su última relación con penetración vaginal.

A continuación, te resumimos el estudio completo en nueve datos que son... la leche.

Mamá habla más que papá de sexo

Una madre habla con su hijo Gregory Miller

Según el estudio, un 65,6% de los españoles asegura tener una buena o muy buena información sexual. Pero, ¿quién nos la transmite? Aquí viene una primera sorpresa: el 29,2% asegura que la información se la dieron los profesores en el colegio o instituto y un 24,2% de su propia experiencia en la vida. Además, las mamás hablan más de sexo que los papás con sus hijos. Un 26,5% las menciona como fuente de información frente al 18,6% que señala a su padre.

En todo caso, casi un 40% de los encuestados dice que este conocimiento previo no les ha sido útil para "desenvolverse" con su sexualidad y más del 90% está a favor de que los colegios e institutos impartan más educación sexual.

Forzar a alguien "no es violación"

Violencia sexual Getty Images

Uno de los datos más alarmantes de la encuesta es que un 7% de los preguntados no está de acuerdo con la siguiente afirmación: "Forzar a tu pareja a tener sexo cuando no quiere, es violación". Y otro 5% está poco de acuerdo o ni de acuerdo ni en desacuerdo. Es decir, que prácticamente un 12% de la población española no ve violencia sexual en la posibilidad de forzar a tu pareja a mantener relaciones sexuales aunque no quiera. Es más, un 23% está de acuerdo en decir que a algunas personas hay que "insistirles" para mantener relaciones sexuales.

Desde el otro lado, cabe indicar que un 1,6% dice que siempre o habitualmente se ha visto forzado/a a hacer algo que no quería hacer en una relación sexual y un 19,1%, ocasionalmente. Si hacemos la diferencia por sexos, la cifra es aún más escandalosa: el 28,2% de las mujeres afirma haberse visto forzada a realizar prácticas no deseadas alguna vez en su vida (el 26,1% de forma ocasional). Por su parte, el 13,6% de los hombres admite haber tenido la sensación de obligar a su pareja en alguna ocasión.

Mariconadas... las justas

Banderas LGTBIQ+ LOURDES BALDUQUE

Otra afirmación que no es minoritaria pero que suma un porcentaje importante es la de personas que consideran que una relación entre dos hombres o dos mujeres no es una opción igual de "respetable" que una entre un hombre y una mujer. Eso dice el 10,5% de los encuestados.

Sorprende, igualmente, el escaso porcentaje de personas que se declaran abiertamente homosexuales: un 4,7% de los hombres y un 1,5% de las mujeres. Eso sí, en términos de experiencia vital, el 13,4% de la población afirma haber mantenido relaciones sexuales con personas de su mismo sexo en algún momento y un 15,3% dice que vive su atracción sexual "en secreto". Con respecto a las personas trans, sólo un 25% se abre a tener "una relación sexual o romántica" con alguien que ha cambiado de sexo.

Nada de tocarse

Un hombre mira contenido erótico en un portátil Getty Images

En cuanto a las prácticas sexuales que experimentamos a lo largo de la vida, sólo un 0,6% declara no haber tenido una "experiencia" de algún tipo. Las más comentadas son los "besos y caricias" (93,9%) y la penetración vaginal con pene (92,8%). El sexo anal cae ya al 40% y el uso de juguetes al 44%. Y ojo: un 16,5% de la población no se ha masturbado nunca en solitario.

La primera vez

Una de las preguntas que socialmente más se formula es cuándo perdió cada persona la virginidad. El estudio del CIS también pregunta sobre ello y el resultado es el siguiente: un 1,2% asegura haber perdido la 'vriginidad' con diez años o menos, un 2,1% entre los 11-12, un 10,1% entre los 13-14, un 25,6% entre los 15-16 y un 32,1% (el grupo mayoritario) entre los 17 y 18 años. Sólo el 8,6% mantuvo su primera relación sexual pasados los 22. En el 87,2% de los casos, la práctica realizada en esa iniciación fue la penetración vaginal con pene y, de ellos, un 20,3% recurrió a la "marcha atrás".

Monógamos

El poliamor no funciona entre los españoles... o eso decimos. El 80,8% de los encuestados dice haber mantenido sólo relaciones sexuales en el último año con la misma persona y sólo el 2,1% habla de "diez o más" parejas sexuales.

Pagar por sexo

Pago por sexo Getty Images

Casi un 14% de los encuestados dice también que ha pagado, al menos una vez, por tener relaciones sexuales y en un 96,8% de esas ocasiones el pago ha sido a una mujer. De los que respondieron afirmativamente a la pregunta, el 9,5% recurrió a esta situación en el último año y un 4,4% dice que lo hace, al menos, una vez a la semana.

¿Porno? No, gracias

Resulta también curioso destacar que el 52% de los encuestados no ha visto ningún contenido pornográfico en el último año, mientras que casi el 3% lo hace diariamente o incluso varias veces al día. El porcentaje sube al 13,6% si preguntamos por quienes consumen porno semanalmente. Y un dato más: es más frecuente ver pornografía entre las personas de 25 a 34 años, donde supera el 60%, y disminuye progresivamente a partir de los grupos de mayor edad.

¿VI... qué?

Encuentro sobre VIH Getty Images

En lo que respecta a la salud sexual, el 62,3% nunca se ha hecho una prueba de VIH y un casi 70% desconocía que en España se puede comprar una prueba rápida que se llama autotest de VIH y que se vende en las farmacias como los test de embarazo o de COVID. Eso sí, un 35,2% se abre a tomar la profilaxis pre-exposición (PreP) en un futuro y a un 2,4% le han diagnosticado alguna infección de transmisión sexual en el último año. Las más habituales han sido el virus del papiloma humano, la clamidia y la gonorrea.