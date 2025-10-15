Rufián avisa a Sánchez de lo que puede acabar con el Gobierno, y no es el PP ni Vox

La pregunta, como acostumbra a suceder en las sesiones de control al Gobierno, escapó de la boca de Gabriel Rufián cargada de retórica. "¿Qué cree que puede acabar con su Gobierno?", ha interrogado el portavoz de ERC al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien tan solo atisbó a contestar, con cierta ironía, que "la política es impredecible". "A lo mejor usted me puede arrojar algo de luz", ha pedido. Y así fue.

En su turno, Rufián se ha decidido a arrojar esa luz solicitada por el presidente del Gobierno. "Vamos a intentarlo. No pueden acabar estos [en dirección a los diputados del Partido Popular] ni estos [a los diputados de Vox]", ha aclarado antes de responder él mismo a la cuestión: "Lo que puede acabar con su Gobierno es el drama de la vivienda, la cantidad de gente que vive en zulos pagando como si fueran palacios", ha dicho.

El diputado catalán no se ha quedado en la respuesta corta. "Se está traficando con un derecho fundamental", dijo con relación al artículo 47 de la Constitución Española, ese que deja por escrito que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", aunque no ocurra. "El salario medio son 1.300 euros, en el mejor de los casos, y el alquiler ya está en 1.600 euros. El 56% de las hipotecas firmadas en el último año fueron a tocateja y solamente el 14% fueron para primera vivienda. Imaginen un producto que cada vez sea más caro y cuya solución para el Gobierno sea crear cada vez más y financiar con cheques a quien lo crea. No se entendería, ¿verdad?", ha explicado.

Tras poner letra al asunto que según el diputado republicano podría acabar de verdad con el Gobierno, Rufián ha propuesto una solución que también comparten organizaciones sociales como el Sindicato de Inquilinas. "Lo que le proponemos es la intervención del mercado, romper con el bucle tóxico y perverso de la especulación. Cuando un rico se quiera hacer más rico, que invierta en oro, en bolsa o en criptomonedas, pero no en casas. Que pague quien quiera una casa más, que pague un 30, un 40 o un 50% de impuestos. La política de vivienda de cualquier país decente debería ser una familia, una casa; una familia, una casa. Quien quiera más casas para especular, que pague impuestos. Por encima del derecho de un fondo buitre o un rico a tener diez pisos está el derecho de una familia a tener uno", ha planteado el diputado de ERC.

Por su parte, el presidente del Gobierno, que lleva tiempo con el leitmotiv de que esta es la legislatura de la vivienda, ha coincidido con Rufián en que "la vivienda es el principal problema". "El diagnóstico lo compartimos", ha dicho Sánchez. No obstante, a continuación se ha dedicado a enumerar alguna de las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno, como los créditos ICO para avalar a las personas jóvenes en el pago de las entradas para una vivienda, "prohibir vender a los fondos buitre viviendas de protección oficial" o la "retirada de 52.000 pisos turísticos". "Estamos utilizando todas las herramientas para poner pie en pared y resolver el drama de la vivienda", ha señalado.

A pesar de las acciones listadas por Sánchez, lo cierto es que el precio de las viviendas, tanto en compra como en alquiler, continúan al alza, tanto que hasta los socios del PSOE en el Gobierno, Sumar, pidió hace unos días "intervenir" el mercado mediante la aplicación, por ejemplo, de un impuesto a las grandes fortunas. "Llevamos más de medio siglo con políticas fallidas", criticó la líder de Sumar, Yolanda Díaz.