Rufián no se calla y responde a las críticas recibidas por su 'interrogatorio' a Mazón: "Los que le han llamado..."

Gabriel Rufián se convirtió el pasado lunes en el otro gran protagonista de la comparecencia del presidente de la Generalitat valenciana en funciones, Carlos Mazon, en la Comisión del Congreso de los Diputados por la DANA. Con un tono muy incisivo, el portavoz de ERC le tachó de ser un "inútil, mentiroso, incapaz, miserable, homicida y psicópata". "Ojalá pague con la cárcel todo lo que ha hecho y ojalá el pueblo le deje de votar", le dijo.

El diputado de ERC centró buena parte de su intervención en relatar casos concretos de víctimas, preguntando de forma reiterada si Mazón estaba dispuesto a pedir perdón a sus familias y ha mostrado las fotos de varias de ellas mientras leía los testimonios de los familiares sobre lo sucedido el día de la dana.

Entre ellos ha mencionado a Nizan, un niño de cuatro años cuyos padres acudieron al colegio "porque no sabían nada, nadie les avisó". "Una muerte absurda. ¿Quiere usted pedir perdón a esta familia?" ha incidido Rufián.

Cuando el presidente valenciano en funciones respondió con una referencia general a "todas las familias por igual", Rufián le contestó: "Le estoy preguntando por este crío de cuatro años. ¿Quiere pedir perdón? ¿Dónde se encontraba Mazón mientras este crío moría?"

Mazón le preguntó en ese momento cómo conocía las horas de las muertes de las víctimas de la DANA, y Rufián contestó que estaban en uno de los autos de la jueza de Catarroja que investiga la DANA y por testimonios de familiares de las víctimas. También le mostró el supuesto protocolo del envío de Es-Alert, aunque en este caso se trataba de un borrador como indicó el dirigente valenciano.

La dureza de su "interrogatorio" ha hecho que Rufián haya recibido críticas por parte de la prensa conservadora y también de algunos diputados del PP. Es el caso de Cayetana Álvarez de Toledo, que le acusó durante la sesión de control al Gobierno de de comportarse como un "cafre" y un "desmemoriado". "¿Qué hacía usted la mañana de la DANA? Asaltar RTVE", le dijo en referencia a la votación sobre el consejo de administración del ente público que tuvo lugar al día siguiente de la tragedia.

Después de unas horas de silencio, Rufián ha decidido hablar en X sobre las críticas recibidas. "Los que le han llamado (o callado mientras se hacía) hijo de puta, felón, etarra, enterrador, golpista, galgo, tirano, corrupto, traidor, falconeti, begoño al Presidente del Gobierno, pirómana a la Directora de Protección Civil, prostituta a una colaboradora de TVE, asesinos a unos diputados, golpistas a los organizadores de un referéndum y gentuza a unos manifestantes contra el genocidio de Gaza, te dicen ahora que no le llames psicópata a un tipo que se planta en un funeral en el que no le quieren porque igual te estás pasando y no sé qué de las formas. Te tienes que reír", ha dicho.

No ha mencionado a nadie directamente, pero está claro quiénes son los receptores de este tuit del dirigente de ERC.