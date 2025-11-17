Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Mazón, sobre por qué no atendió llamadas durante 37 minutos el día de la DANA: "Tendría el móvil en la mochila, no lo sé"
El presidente valenciano en funciones descarga en los "responsables operativos" las culpas por el envío tardío del mensaje de alerta durante su comparecencia en la Comisión del Congreso por la DANA. 

Javier Escartín
El presidente de la Generalitat valenciana en funciones Carlos MazónEFE

El presidente de la Generalitat valenciana en funciones, Carlos Mazón, no ha sabido dar este lunes una respuesta concreta al motivo por el que no pudo atender llamadas entre las 18.57h. y las 19.34h. de la tarde del 29 de octubre, momento en el que decenas de personas sufrían ya las consecuencias de la trágica DANA. "No sé si tendría el móvil en la mochila y no lo escuché. No lo sé", ha asegurado a la pregunta de por qué no atendió en ese tramo dos llamadas de su consellera de Interior, Salomé Pradas, en los momentos más difíciles de aquella jornada. 

En una tensa comparecencia en la Comisión por la DANA en el Congreso de los Diputados, Mazón ha rechazado que estuviera "aislado" o "desconectado" ese día. "No atender una llamada de veintitantas que hice ese día no implica que esté ausente", se ha defendido. 

Mazón también ha eludido responsabilidades sobre la tardanza a la hora de enviar el mensaje de alerta a la población, que no sonó hasta las 20.11h. Al respecto, el líder valenciano ha señalado que el porqué de la demora la deberán explicar los "responsables operativos". "Se envió cuando los mandos consideraron que era oportuno. Cuando hay técnicos de más de treinta años de experiencia yo no tengo responsabilidad", ha dicho, añadiendo que le daría "miedo" asumir decisiones sobre un operativo de emergencia y que no hubiera cambiado nada si él hubiera acudido antes al CECOPI. Un descargo absoluto de responsabilidad que le ha servido a la diputada de Podemos, Ione Belarra, para tildarle de "florero" por su actitud inoperante durante aquella jornada. 

La dirigente de Podemos también ha culpado directamente a Mazón por los 229 muertos en aquel día. "Usted no ha parado de mentir y de humillar a las víctimas. Hace falta ser mala persona para ir a un funeral de Estado cuando las víctimas le pidieron que no fuera. Usted es el responsable de la muerte de 229 personas. Si usted hubiese estado donde tenía que estar, esas personas estarían hoy aquí. Su gestión ha sido homicida y espero que no sólo tenga que asumir responsabilidades políticas, sino que acabe en la cárcel", le ha dIcho. Su compañera en el grupo mixto, Águeda Micó, le ha calificado por su parte de "mala persona". 

En su descargo de responsabilidades, Mazón ha vuelto a asegurar que "nadie se podía imaginar lo que pasó" porque en Valencia están "habituados a la gota fría" y porque no se era consciente de la magnitud "porque no había información ni en tiempo, ni en forma de previsión". En este sentido, ha culpado otra vez a la AEMET por sus fallos en las predicciones meteorológicas de ese día y la Confederación Hidrográfica del Júcar por no informar sobre lo ocurrido en el barranco del Poyo. También, una vez más, ha criticado al Gobierno central por enviar tarde ayuda, aunque desde ese mismo día se desplegó la UME en las zonas más afectadas. "He aprendido de esta crisis la importancia de tener la información a tiempo o de que no hay que esperar a una buena promesa del Gobierno...", se ha justificado. 

Sobre su paradero tras abandonar el Ventorro pasadas las 18.30h. de la tarde, el presidente valenciano en funciones ha insistido en que se trasladó directamente al Palau de la Generalitat, negando que se trasladara a su vivienda o se quedara en el establecimiento. "Desde el restaurante subí por la calle de la Paz y de ahí andando hasta el Palau de la Generalitat. Y desde allí, con posterioridad, me trasladé al centro de emergencias", ha dicho Mazón.

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 