Mazón, sobre por qué no atendió llamadas durante 37 minutos el día de la DANA: "Tendría el móvil en la mochila, no lo sé" 

El presidente de la Generalitat valenciana en funciones, Carlos Mazón, no ha sabido dar este lunes una respuesta concreta al motivo por el que no pudo atender llamadas entre las 18.57h. y las 19.34h. de la tarde del 29 de octubre, momento en el que decenas de personas sufrían ya las consecuencias de la trágica DANA. "No sé si tendría el móvil en la mochila y no lo escuché. No lo sé", ha asegurado a la pregunta de por qué no atendió en ese tramo dos llamadas de su consellera de Interior, Salomé Pradas, en los momentos más difíciles de aquella jornada.

En una tensa comparecencia en la Comisión por la DANA en el Congreso de los Diputados, Mazón ha rechazado que estuviera "aislado" o "desconectado" ese día. "No atender una llamada de veintitantas que hice ese día no implica que esté ausente", se ha defendido.

Mazón también ha eludido responsabilidades sobre la tardanza a la hora de enviar el mensaje de alerta a la población, que no sonó hasta las 20.11h. Al respecto, el líder valenciano ha señalado que el porqué de la demora la deberán explicar los "responsables operativos". "Se envió cuando los mandos consideraron que era oportuno. Cuando hay técnicos de más de treinta años de experiencia yo no tengo responsabilidad", ha dicho, añadiendo que le daría "miedo" asumir decisiones sobre un operativo de emergencia y que no hubiera cambiado nada si él hubiera acudido antes al CECOPI. Un descargo absoluto de responsabilidad que le ha servido a la diputada de Podemos, Ione Belarra, para tildarle de "florero" por su actitud inoperante durante aquella jornada.

La dirigente de Podemos también ha culpado directamente a Mazón por los 229 muertos en aquel día. "Usted no ha parado de mentir y de humillar a las víctimas. Hace falta ser mala persona para ir a un funeral de Estado cuando las víctimas le pidieron que no fuera. Usted es el responsable de la muerte de 229 personas. Si usted hubiese estado donde tenía que estar, esas personas estarían hoy aquí. Su gestión ha sido homicida y espero que no sólo tenga que asumir responsabilidades políticas, sino que acabe en la cárcel", le ha dIcho. Su compañera en el grupo mixto, Águeda Micó, le ha calificado por su parte de "mala persona".

En su descargo de responsabilidades, Mazón ha vuelto a asegurar que "nadie se podía imaginar lo que pasó" porque en Valencia están "habituados a la gota fría" y porque no se era consciente de la magnitud "porque no había información ni en tiempo, ni en forma de previsión". En este sentido, ha culpado otra vez a la AEMET por sus fallos en las predicciones meteorológicas de ese día y la Confederación Hidrográfica del Júcar por no informar sobre lo ocurrido en el barranco del Poyo. También, una vez más, ha criticado al Gobierno central por enviar tarde ayuda, aunque desde ese mismo día se desplegó la UME en las zonas más afectadas. "He aprendido de esta crisis la importancia de tener la información a tiempo o de que no hay que esperar a una buena promesa del Gobierno...", se ha justificado.

Sobre su paradero tras abandonar el Ventorro pasadas las 18.30h. de la tarde, el presidente valenciano en funciones ha insistido en que se trasladó directamente al Palau de la Generalitat, negando que se trasladara a su vivienda o se quedara en el establecimiento. "Desde el restaurante subí por la calle de la Paz y de ahí andando hasta el Palau de la Generalitat. Y desde allí, con posterioridad, me trasladé al centro de emergencias", ha dicho Mazón.