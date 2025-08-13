Rufián responde a las críticas recibidas por Podemos: "A mí ni se me olvida (ni se me olvidará) quién es el adversario"

Todo comenzó a raíz de una entrevista publicada en El Mundo donde el portavoz en el Congreso de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, reflexionaba acerca de la migración. "Es un problema real, es evidente. Creo que la izquierda debe hablar de orden, de seguridad y de multirreincidencia y eso no nos hace menos puros. Igual que el tema de la guerra: yo quiero ir más allá de la pancarta ¿Estoy de acuerdo con las guerras? No, evidentemente, y he sido el primero que he ido a manifestaciones con una pancarta de ‘No a la guerra’, pero sé que mi madre tiene miedo", aseguraba Rufián en el periódico.

La respuesta por parte de Podemos no se hizo esperar cuando Pablo Echenique, quien fuese secretario de Organización de la formación morada hasta 2019, publicó un artículo en Canal Red analizando las palabras del diputado y extrapolando las palabras acerca de la migración con otros temas de actualidad: "Mi madre tiene miedo a las personas trans. Mi madre tiene miedo a los okupas. Mi madre tiene miedo a una guerra entre hombres y mujeres. Mi madre tiene miedo de que aumente el antisemitismo". "Pido disculpas a mi madre porque no me consta que tenga miedo a ninguna de estas cosas… Pero podría tenerlo. Y, por cierto, no hay problema en darle una entrevista a un periódico como El Mundo. El problema es regalarle los oídos", aseguraba Echenique.

La columna del exsecretario de Organización se hizo eco rápidamente entre los miembros de Podemos que publicaron en sus diferentes perfiles el artículo titulado "Gabriel Rufián y los miedos de mi madre". El primero de ellos fue el fundador y ex líder del partido, Pablo Iglesias, que remarcaba que "nada acerca más al poder a la ultraderecha que el malmenorismo de la izquierda". Irene Montero, actual eurodiputada y próxima candidata de la formación morada a las elecciones generales, compartía también la pieza entrecomillando una de las frases de su excompañero de partido.

Después de críticas y debates generados entre ambos espacios políticos, Gabriel Rufián decidió compartir a través de su perfil en X un vídeo donde recopilaba las diferentes intervenciones que ha realizado a lo largo de los últimos años en los que salía en defensa de diferentes personas de Podemos. "A la ministra Montero la critican por ser mujer, van a por ella por ser de izquierdas y van a por ella por ser de clase trabajadora. Son dos tipos de violencia: violencia machista y violencia de clase", decía el portavoz de ERC en uno de los clips justo en el momento en el que Irene Montero recibía más críticas por parte de la derecha mientras lideraba el Ministerio de Igualdad.

El 'rifirrafe' entre Podemos y Gabriel Rufián surge después de que este último propusiera en los pasillos del Congreso de los Diputados una lista común de las izquierdas nacionalistas, independentistas y también españolas para unas hipotéticas futuras elecciones generales. "Si no nos unimos, nos matarán uno a uno", decía el portavoz de ERC. Desde entonces, un espacio de debate, críticas y alabanzas por partes iguales se ha abierto en el espacio de la izquierda que ha protagonizado el verano político.