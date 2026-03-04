Suma y sigue: todos los apoyos que ha recibido Sánchez por su postura sobre Irán y las amenazas de Trump

"Me resultan familiares esos momentos en los que nos decían que íbamos solos; luego resultó que éramos los primeros y que se nos unía la mayoría", decía el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Era un rumor que sobrevolaba todos los escenarios, desde los pasillos del Congreso hasta editoriales en medios de comunicación: la soledad de la postura que había optado el Ejecutivo sobre negar el uso de bases españolas y el rechazo a los movimientos de EEUU e Israel.

El propio líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, reprochaba la postura del Gobierno afirmando que "España no puede quedarse aislada". De hecho, el Partido Popular ha registrado este miércoles una petición de comparecencia urgente en el Pleno del Congreso del jefe del Ejecutivo para que informe del "debilitamiento" de la relación de España con sus aliados tras la guerra en Irán y los "efectos de aislamiento" en materia de seguridad. Sin embargo, sólo ha sido necesaria una amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una intervención de 15 minutos para que se dé la vuelta a la tortilla.

Desde el estallido de la guerra el sábado, cuando EEUU e Israel bombardearon Irán, la posición adoptada por el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha sido un punto de interés mundial que, en un primer momento, parecía aislado del auge belicista que predominaba en Europa. Sin embargo, las amenazas de Donald Trump que emergieron por la negativa española a que los estadounidenses pudieran usar las bases de Rota y Morón despertaron todas las alertas. Fue entonces cuando numerosas figuras empezaron a surgir en todas las redes sociales admirando la posición del líder del Ejecutivo.

Todo ha cambiado, para peor, en la tarde del miércoles. La Casa Blanca lanzaba un sorpresivo anuncio de acuerdo de "cooperación militar" entre España y EEUU, tan sorpresivo que ha sido el Gobierno español el que ha reaccionado en minutos desmintiéndolo "tajantemente". "La posición de España no ha cambiado en absoluto", espetaba con evidente indignación Albares. El titular de Exteriores no escondía su asombro: "No tengo la menor idea a qué se puede referir o de dónde puede venir eso".

Make Europa Great Again

Después de una intervención de 15 minutos de Sánchez desde la Moncloa para responder a Trump, exponer el marco que maneja el Gobierno y un par de posts en X, los vientos han cambiado colocando al presidente español en un punto de referencia europeo y mundial. Uno de los primeros fue el canciller alemán, Friedrich Merz, que le trasladó al presidente de Estados Unidos que "España es parte de la Unión Europea y que, como tal, cuando negociamos un acuerdo sobre aranceles con los Estados Unidos, lo hacemos juntos o no lo hacemos, y no hay modo de tratar especialmente mal a España". Aunque no lo hiciera en público junto a Trump porque "no quería montar un escándalo público".

No ha sido el único líder europeo que ha mostrado su posición después de las amenazas de Trump. Emmanuel Macron, presidente de Francia, descolgaba el teléfono instantes después de la declaración institucional de Sánchez para mantener una conversación. Fuentes de El Elísieo han confirmado que "el presidente de la República acaba de hablar con Pedro Sánchez para trasladarle la solidaridad europea de Francia en respuesta a las recientes amenazas de coerción económica, de las que España fue objeto ayer".

Emmanuel Macron y Pedro Sánchez. Europa Press via Getty Images

No es una declaración menor, en las últimas 48 horas Macron ha protagonizado uno de los puntos más álgidos del incremento belicista después de asegurar que "estaría dispuesto a utilizar el armamento nuclear para defender los intereses de la nación". Al francés se le ha unido Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea: "Nos solidarizamos plenamente con todos los Estados miembro y todos sus ciudadanos y, a través de nuestra política comercial común, estamos dispuestos a actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la Unión Europea", ha expresado.

No es la única dentro del gobierno europeo que se ha posicionado en paralelo a las posiciones del Ejecutivo, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha publicado en X un mensaje de apoyo. "Acabo de mantener una llamada con el presidente Pedro Sánchez para expresar la plena solidaridad de la UE con España", ha comenzando reafirmando "el firme compromiso con los principios del derecho internacional y con el orden internacional basado en normas en todo el mundo".

Otros países europeos también han condenado las acciones de Estados Unidos e Israel. Es el caso de Giorgia Meloni, primera ministra italiana, que ha asegurado que "Israel ha violado el derecho internacional humanitario y debe ser aislado globalmente". A ellos se les ha sumado Noruega, Bélgica, Irlanda, Turquía o Austria.

El gigante chino

Por si fuera poco el cambio de rumbo de la mayoría de países europeos, que en primera instancia habían declarado su apoyo a Trump hasta que Sánchez entró en la partida, otro país fuera de Europa ha mostrado públicamente su apoyo al Gobierno español. Y no es un país cualquiera. China ha dado la nota este miércoles después de que la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, en una rueda de prensa haya enfatizado en que "el comercio no debe instrumentalizarse ni usarse como arma".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente chino, Xi Jinping. 28 noviembre 2018 (Foto de ARCHIVO) 28/11/2018 Óscar J. Barroso

"Salvaguardar la seguridad y la estabilidad en esta región va en el interés común de la comunidad internacional. China insta a todas las partes a detener de inmediato las operaciones militares, evitar una mayor escalada de tensiones y un mayor impacto en la economía mundial", ha concluido la portavoz china.

La posición del país asiático no es un asunto menor. Se trata de la principal competencia a nivel comercial, tecnológico, económico y militar de Estados Unidos.

España y su posición continuada

"La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. La misma que hemos mantenido en Ucrania y Gaza. No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a la población civil", ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la declaración institucional que ha realizado este miércoles. Además, el líder del Ejecutivo ha anunciado que colaborará con "cualquier país que esté por la paz y el derecho internacional".

La situación se asemeja a la de hace unos meses, cuando el Ejecutivo rechazó el genocidio en Gaza y, en primer momento solo y después acompañado, reconoció el Estado Palestino y puso pie en pared contra las acciones contra los derechos humanos que llevaba a cabo Israel. Ahora, 155 de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, es decir, el 80% reconoce a Palestina.

Instantes después, y con los apoyos que ha recibido, Sánchez ha dado las gracias públicamente a Macron, von der Leyen, Costa y el resto de socios europeos. "NO A LA GUERRA. Sí al comercio, la cooperación y la prosperidad", ha concluido el mensaje de agradecimiento. En España, todos los socios del Gobierno se han colocado junto a Sánchez a excepción del Partido Popular y Vox, que son "servilitas con el poder", en palabras de Yolanda Díaz o Ione Belarra.

Los efectos del conflicto en Irán siguen despertando consecuencias imprevisibles donde España se ha colocado en una posición clave para reclamar el respeto al derecho internacional y en pro de la paz. Se desconocen por el momento cuáles y de qué manera aplicara Trump las penalizaciones al país, pero a cada instante que pasa más países se unen a la posición española en un miércoles en el que Sánchez ha marcado el rumbo del resto de Europa.