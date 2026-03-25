Sánchez se ríe de Feijóo: "No sabe poner Huelva en el mapa, pero sí dónde están las bombas nucleares de Irán"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado muy duramente contra Alberto Núñez Feijóo durante el debate celebrado este miércoles en el Congreso por la situación en Oriente Medio. El líder socialista ha reprochado al líder de la oposición utilizar los mismos "argumentos espurios" que utilizó en 2003 José María Aznar para defender la guerra de Irak. Entre ellas, las posibles bombas nucleares que tendría el régimen de los ayatolás.

En su turno de réplica, Sánchez ha recordado que Feijóo "celebró el inicio de una guerra que apenas sabe situar en el mapa". Y ha añadido: "No sabe poner Huelva en el mapa, pero sí sabe dónde están las bombas nucleares de Irán".

De esta manera, Sánchez ha recordado el lapsus que tuvo Feijóo al situar a Huelva en el Mediterráneo. "Hemos llegado al final de la campaña. Esta mañana he estado en el Mediterráneo, en Huelva", dijo el candidato en un acto electoral en 2021.

En su intervención, Sánchez ha preguntado también a Feijóo si sabe cuántos habitantes tiene Irán, el nombre de algunos grupos étnicos que componen la población iraní o uno de los organismos que conforman su régimen. "Usted no sabe nada de Irán. Aún así, tardó menos de diez horas en celebrar que EEUU bombardeara Irán. ¿Puede usted tener un mínimo de empatía con la población que está sufriendo estos ataques?", le ha criticado.

El presidente también ha afeado a Feijóo que, en la semana del aniversario del 11-M, el ahora líder del PP recordara el triunfo de Aznar en 1996. "Aquella experiencia demostró que se podía aspirar a mucho más y por eso los españoles votaron a José Luis Rodríguez Zapatero para sacar a nuestras tropas de esa guerra ilegal", ha defendido.

Finalmente, Sánchez también ha criticado que Feijóo no haya dicho si votará a favor del decreto de ayudas para hacer frente a las consecuencias de la guerra. "Dicen que les hemos copiado las rebajas fiscales. Pero cuando se produjo la guerra de Irak, ustedes no pusieron sobre la mesa ninguna propuesta. La experiencia acumulada nos dice que bajar los impuestos a las clases medias y bajas lo hacen las izquierdas. Ustedes se las bajan a la clase alta y a las grandes empresas", ha dicho, recordándole que los gobiernos autonómicos del PP no han anunciado ninguna medida. "¿Van a bajar impuestos? ¿Van a ayudar a las pequeñas empresas? ¿O van a quedarse de brazos cruzados? Cúrreselo un poco, que no hace tantas cosas (...) Usted no está preparado para llevar el timón de este país", le ha dicho.

"De Vox, pasen a llamarse Abascal S.L."

Sánchez también ha 'dado leña' a un ausente Abascal, que ha pedido aprovechar en un única intervención su tiempo completo para este debate. "Abascal está en la política para forrarse. Lo dicen los suyos. Gracias a ellos, sabemos que desvía 2,5 millones de euros de la fundación Disenso a su bolsillo personal. El que venía a regenerar la vida democrática de nuestro país", ha dicho.

De este modo, Sánchez ha dicho que "Abascal no es un político sino un intermediario" y que hemos pasado de "la caja B de Bárcenas a la caja A de Abascal. Su patria y su bandera son un billete de 500 euros y su proyecto es forrarse a costa del sufrimiento y de inocular odio. Dejen de llamarse Vox y pasen a llamarse Abascal S.L.".