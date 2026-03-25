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Sánchez se ríe de Feijóo: "No sabe poner Huelva en el mapa, pero sí dónde están las bombas nucleares de Irán"
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Sánchez se ríe de Feijóo: "No sabe poner Huelva en el mapa, pero sí dónde están las bombas nucleares de Irán"

El presidente del Gobierno ha protagonizado una dura réplica al líder de la oposición durante el debate parlamentario sobre la situación en Oriente Medio. 

Javier Escartín
Javier Escartín
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles ante el pleno del Congreso
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles ante el pleno del CongresoEFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado muy duramente contra Alberto Núñez Feijóo durante el debate celebrado este miércoles en el Congreso por la situación en Oriente Medio. El líder socialista ha reprochado al líder de la oposición utilizar los mismos "argumentos espurios" que utilizó en 2003 José María Aznar para defender la guerra de Irak. Entre ellas, las posibles bombas nucleares que tendría el régimen de los ayatolás. 

En su turno de réplica, Sánchez ha recordado que Feijóo "celebró el inicio de una guerra que apenas sabe situar en el mapa". Y ha añadido: "No sabe poner Huelva en el mapa, pero sí sabe dónde están las bombas nucleares de Irán".

De esta manera, Sánchez ha recordado el lapsus que tuvo Feijóo al situar a Huelva en el Mediterráneo. "Hemos llegado al final de la campaña. Esta mañana he estado en el Mediterráneo, en Huelva", dijo el candidato en un acto electoral en 2021. 

En su intervención, Sánchez ha preguntado también a Feijóo si sabe cuántos habitantes tiene Irán, el nombre de algunos grupos étnicos que componen la población iraní o uno de los organismos que conforman su régimen. "Usted no sabe nada de Irán. Aún así, tardó menos de diez horas en celebrar que EEUU bombardeara Irán. ¿Puede usted tener un mínimo de empatía con la población que está sufriendo estos ataques?", le ha criticado.

El presidente también ha afeado a Feijóo que, en la semana del aniversario del 11-M, el ahora líder del PP recordara el triunfo de Aznar en 1996. "Aquella experiencia demostró que se podía aspirar a mucho más y por eso los españoles votaron a José Luis Rodríguez Zapatero para sacar a nuestras tropas de esa guerra ilegal", ha defendido. 

Finalmente, Sánchez también ha criticado que Feijóo no haya dicho si votará a favor del decreto de ayudas para hacer frente a las consecuencias de la guerra. "Dicen que les hemos copiado las rebajas fiscales. Pero cuando se produjo la guerra de Irak, ustedes no pusieron sobre la mesa ninguna propuesta. La experiencia acumulada nos dice que bajar los impuestos a las clases medias y bajas lo hacen las izquierdas. Ustedes se las bajan a la clase alta y a las grandes empresas", ha dicho, recordándole que los gobiernos autonómicos del PP no han anunciado ninguna medida. "¿Van a bajar impuestos? ¿Van a ayudar a las pequeñas empresas? ¿O van a quedarse de brazos cruzados? Cúrreselo un poco, que no hace tantas cosas (...) Usted no está preparado para llevar el timón de este país", le ha dicho. 

"De Vox, pasen a llamarse Abascal S.L."

Sánchez también ha 'dado leña' a un ausente Abascal, que ha pedido aprovechar en un única intervención su tiempo completo para este debate. "Abascal está en la política para forrarse. Lo dicen los suyos. Gracias a ellos, sabemos que desvía 2,5 millones de euros de la fundación Disenso a su bolsillo personal. El que venía a regenerar la vida democrática de nuestro país", ha dicho. 

De este modo, Sánchez ha dicho que "Abascal no es un político sino un intermediario" y que hemos pasado de "la caja B de Bárcenas a la caja A de Abascal. Su patria y su bandera son un billete de 500 euros y su proyecto es forrarse a costa del sufrimiento y de inocular odio. Dejen de llamarse Vox y pasen a llamarse Abascal S.L.". 

Javier Escartín
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Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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