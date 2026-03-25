Sánchez, a PP y Vox: "Callar ante una guerra ilegal no es prudencia ni lealtad, es un acto de cobardía y complicidad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles a PP y Vox de "cobardía" y "complicidad" por "callar" ante una guerra "ilegal" como la de Estados Unidos e Israel contra Irán. En una comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados para hablar de la situación en Oriente Medio, el líder socialista ha señalado que la guerra desatada contra el régimen de los ayatolás es mucho peor que la de Irak hace dos décadas, puesto que Irán es "una potencia militar que lleva 40 años preparándose para un conflicto como este".

"Las acciones de Estados Unidos e Israel han socavado la legalidad internacional, han desestabilizado Oriente Medio, han enterrado Gaza bajo los escombros del olvido y la indiferencia, han llevado la inseguridad a países del Golfo seguros, han dado a Putin más de 8.000 millones de euros para financiar su invasión a Ucrania. Y en Teherán se ha cambiado a un Jameneí por otro peor Jameneí, porque es más sanguinario que su padre y sí es partidario de que Irán desarrolle armas nucleares. Este es un desastre absoluto. Eso es lo que PP y Vox han contribuido con su apoyo y su silencio", ha dicho.

Sánchez ha comenzado su intervención recordando que millones de españoles ya se pronunciaron en contra de la guerra de Irak hace 23 años. "Pero a Aznar le dio igual, nos arrastró a esa locura porque quería sentirse importante, para que el presidente Bush le invitara a un puro. El mayor desastre geopolítico del mundo desde la II Guerra Mundial. ¿Saben sus señorías de PP y Vox cuántas víctimas dejó la guerra de Irak? Murieron más de 300.000 personas, muchas de ellas, niños y mujeres. Hubo cinco millones de personas desplazadas. El país quedó en ruinas y generó una inestabilidad en toda la región y atentados islamistas en Europa. Eso fue lo que ocurrió. Y aún así, Feijóo se atrevió a insinuar que si se producía una nueva ola de atentados en Europa, sería por la regularización masiva de migrantes. ¡Qué cinismo y qué poca falta de empatía hacia las víctimas!", ha dicho Sánchez, recordando además que Aznar nunca se arrepintió de esa guerra. "Esa es su catadura moral", ha añadido.

Por este motivo, Sánchez ha dicho que se mantendrá en la misma posición del 'no a la guerra'. "Decimos 'no' a la ruptura unilateral del derecho internacional, a repetir los errores del pasado o a vestir de democracia lo que es codicia y cálculo político. En un mundo carente de empatía, es un orgullo sentirse español", ha explicado. Y, por este motivo, ha recordado que denegó el uso por parte de Estados Unidos de las bases de Rota y Morón. "No ha sido fácil, pero somos un país soberano que no quiere participar en guerras ilegales", ha explicado.

Sánchez también ha destacado que el Gobierno ha evacuado a más de 8000 españoles en Irán y los países del Golfo y ha elaborado un plan de respuesta que supone el mayor escudo social que se ha levantado en la UE, al contrario de lo que hizo el PP en la guerra de Irak. "Aznar no hizo nada. Montoro no aprobó ni una sola rebaja fiscal. Cero reformas, cero ayudas. Se ve que estaba ocupado enriqueciéndose y favoreciendo a algunos con el Boletín Oficial del Estado (BOE). Y aún así hoy escucharemos una retahíla de bajada de impuestos de la oposición. Dando lecciones. ¡Qué cara más dura!", ha dicho.

Sánchez ha destacado que España exigirá que esta guerra pare, "porque no es justo que unos incendien el mundo y otros nos tengamos que tragar sus cenizas". "O que para que unos pocos se forren, la mayoría social tenga que renunciar a sus proyectos o no llegar a final de mes. A algunas les parecerá esto ingenuo, pero lo ingenuo es pensar que las grandes potencias van a respetar las reglas si las medianas nos quedamos de brazos cruzados. La España que se quedaba callada ya no existe. Tenemos voz y voto y vamos a usarlo en beneficio de la humanidad. ¿Qué significa ser aliado de otro país? A mi juicio, eso no significa obediencia o seguidismo ciego. Ser aliado es ser leal a unos principios comunes y plantarse cuando el amigo está tomando el camino equivocado. Y la verdad es que esta guerra es un inmenso error cuyo coste humanitario, moral y económico no estamos dispuestos a pagar", ha concluido.