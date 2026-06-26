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Silencio, se negocia: las claves de las reuniones PP-Vox en Andalucía
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Silencio, se negocia: las claves de las reuniones PP-Vox en Andalucía

El entono de Moreno admite que lo propuesto por Vox en su conjunto era inasumible, pero que se están limando cuestiones. Eso sí, la 'prioridad nacional' sigue sobre la mesa. 

Pablo Montesinos
Pablo Montesinos
El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, antes de su reunión con Juanma Moreno
El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, antes de su reunión con Juanma MorenoEFE

Días clave para la gobernabilidad en Andalucía. Juana Moreno se someterá a la sesión de investidura la próxima semana, los días 29 y 30 de junio, y la negociación discreta entre PP y Vox prosigue. 

De momento, los equipos negociadores están abordando las cuestiones programáticas. Sobre todo porque en Vox, dicen, eso es lo que más les interesa. Según ha podido saber El HuffPost, ha habido al menos dos reuniones presenciales, pero también hay bastante intercambio de papeles y llamadas telefónicas.

El clima es positivo, pero el pacto está lejos. "Vamos lentos", reconocen ambas partes. Tanto para que, hoy por hoy, vean difícil que Moreno pueda superar la primera votación prevista para el lunes.

El entono de Moreno admite que lo propuesto por Vox en su conjunto era inasumible, que se están limando cuestiones… pero que la denominada prioridad nacional está encima de la mesa. "Sabemos que tenemos que hacer cesiones", admiten en el PP.

Superado el capítulo programático, llegará la confección del Gobierno. Moreno aún no sabe al 100% cuáles son los planes de Vox, aunque tiene una oferta de meterles en cuadros intermedios y favorecer su entrada en la Mesa del Parlamento andaluz. 

“Cuanto antes mejor”, insiste Moreno, consciente ya sí de que tiene que pactar con Vox. Se disipa, por tanto, la posibilidad de una repetición electoral que en realidad nadie quería.

Pablo Montesinos
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Soy periodista y analista político de El HuffPost España. Cada semana, escribo sobre la actualidad política del país, echando mano de fuentes de las principales formaciones y datos que ayudan a entender qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo.

 

Sobre qué temas escribo

Informo a los lectores del día a día de la política española, aquello que se cuece en la Moncloa, en Génova, en Ferraz… y, por supuesto, en las Cortes. Información de primera mano, basada en voces que conocen los entresijos del mundo político y contando lo que nadie más cuenta. Una mirada amplia y sosegada de las cosas que pasan y que te afectan directamente a ti.

 

Mi trayectoria

Nací en Almería pero me crie en el malagueño barrio de Miraflores del Palo. Toda mi vida he querido ser periodista, objetivo que cumplí en 2008 al licenciarme en Ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid. Empecé a trabajar en los informativos de COPE Málaga y en Libertad Digital, donde principalmente cubrí la información del PP. Esto me abrió las puertas a colaborar en diferentes tertulias de programas de televisión.

 

En 2019, decidí dar el salto al otro lado y fui cabeza de lista de la candidatura del PP para las generales de ese año en la circunscripción de Málaga. Los ciudadanos me concedieron el privilegio de representarles y fui designado diputado en la XIII y en la XIV legislatura. Compaginé mis tareas de parlamentario con las de vicesecretario de Comunicación en la Ejecutiva Nacional del partido, hasta que en 2022 abandoné la actividad política. Desde entonces, me puedes seguir viendo como analista en diferentes programas de televisión (La Hora de la 1, Al rojo vivo, La Sexta Noche...) y soy adjunto a la directora de Artículo 14, un diario digital que echó a andar en abril de 2024.

 

Obras publicadas

 

  • (2010) El Delfín del PP. Editorial Ciudadela. ISBN: 9788496836754

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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