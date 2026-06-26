Silencio, se negocia: las claves de las reuniones PP-Vox en Andalucía

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, antes de su reunión con Juanma Moreno

Días clave para la gobernabilidad en Andalucía. Juana Moreno se someterá a la sesión de investidura la próxima semana, los días 29 y 30 de junio, y la negociación discreta entre PP y Vox prosigue.

De momento, los equipos negociadores están abordando las cuestiones programáticas. Sobre todo porque en Vox, dicen, eso es lo que más les interesa. Según ha podido saber El HuffPost, ha habido al menos dos reuniones presenciales, pero también hay bastante intercambio de papeles y llamadas telefónicas.

El clima es positivo, pero el pacto está lejos. "Vamos lentos", reconocen ambas partes. Tanto para que, hoy por hoy, vean difícil que Moreno pueda superar la primera votación prevista para el lunes.

El entono de Moreno admite que lo propuesto por Vox en su conjunto era inasumible, que se están limando cuestiones… pero que la denominada prioridad nacional está encima de la mesa. "Sabemos que tenemos que hacer cesiones", admiten en el PP.

Superado el capítulo programático, llegará la confección del Gobierno. Moreno aún no sabe al 100% cuáles son los planes de Vox, aunque tiene una oferta de meterles en cuadros intermedios y favorecer su entrada en la Mesa del Parlamento andaluz.

“Cuanto antes mejor”, insiste Moreno, consciente ya sí de que tiene que pactar con Vox. Se disipa, por tanto, la posibilidad de una repetición electoral que en realidad nadie quería.