¿Silvia Intxaurrondo o Ana Rosa Quintana? Diana Morant responde al test rápido de 'El Huff'

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, se ha sometido esta semana al test rápido de El HuffPost, donde le interrogamos sobre sus "simpatías políticas", algunas de sus aficiones como la lectura o viajar o una recomendación que haría a cualquier persona que aspira a servir a la ciudadanía desde el ámbito político.

A la pregunta de con quién se iría antes de cañas, si con Ayuso o con Feijóo, la ministra es contundente en su respuesta. "Con ninguno. Mientras Ayuso invitaba a la gente a ir a tomarse cañas durante la pandemia, yo estaba como alcaldesa cerrando los pubs en Gandía. Y fue para salvar vidas. Yo con la gente que pone la vida de otras personas en peligro, no me voy de cañas", asegura.

Si le pedimos el nombre de un político que, a su juicio, tiene sangre de horchata, ella responde: "Mazón tiene sangre de horchata y corazón de piedra". Y si le damos a elegir entre Silvia Intxaurrondo o Ana Rosa Quintana, su conclusión es clara: "Me gusta la información contrastada y veraz. No creo que necesite decir el nombre".

En lo que se refiere a la lectura, Morant recomienda a los usuarios de El HuffPost dos libros. "Uno es El Llibre de meravelles, del escritor valenciano Vicent Andrés. Es un delicioso retrato de nuestra cultura popular. Además, es un autor que me gusta porque una vez escribió: 'Habrá un día en el que no podremos más, y entonces lo podremos todo'. Y esa frase define muy bien lo que está ocurriendo ahora en la Comunidad Valenciana. El otro libro que recomiendo es Alicia en el país de las maravillas, que he comprado y regalado mil veces. Va muy bien con esas niñas que se hacen preguntas y a las que se les puede despertar una vocación científica", asegura.

A la hora de viajar, la ministra se contenta con un lugar cercano pero que pueda disfrutar con los suyos. "En estos tiempos que vivimos tan acelerados y con las agendas tan ocupadas, cualquier sitio es bueno con tal de estar bien acompañada", explica.

Para concluir, le pedimos un consejo para personas jóvenes que quieran dedicarse ahora o en un futuro próximo a la política. Morant responde: "Decía Joan Fuster, también un gran autor valenciano, que la política o la haces o te la hacen. Todo es política en este país. O haces tú la política o soportas la política que hacen otros. Yo invito a la gente a que haga política. Política es construir el mundo común. Y luego hay una canción de Vetusta Morla que dice: 'Tan sólo seremos libres cuando no haya nada más que perder'. No lleguemos a ese punto. No hayamos perdido todo para hacer política. Y si nos persiguen y nos quieren echar, será porque hacemos falta".