Retales de unas elecciones: quién es quién en las elecciones de este domingo en Castilla y León

Hace cuatro años, tras las elecciones de febrero de 2022, Castilla y León se convirtió en la primera comunidad autónoma de España en experimentar con un gobierno de coalición formado por PP y Vox. La inventiva, que se replicó luego en otras regiones, no fue exitosa: las tensiones entre el presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP) y su vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), fueron evidentes y hubo muchos reproches cruzados. Este clima hostil fue una constante hasta que, en el verano de 2024, Vox ordenó romper los gobiernos autonómicos con el PP y pasó a la oposición.

Pero, al igual que ocurre ahora en Extremadura y Aragón, Vox y PP están condenados a entenderse de nuevo en Castilla y León. Las elecciones de este 15 de marzo muy previsiblemente dejarán como única fórmula de gobierno la repetición de la coalición o, al menos, el apoyo desde fuera de Vox a un nuevo Ejecutivo liderado por Fernández Mañueco.

Las últimas encuestas publicadas señalan que los de Abascal también va a subir en esta región, aunque lo harían con una menor intensidad que en Extremadura y Aragón. El PP sufrirá con el ascenso de su socio, pero desde el equipo del presidente autonómico se espera conseguir algún procurador más que los 31 de hace cuatro años. Un retroceso en una región en la que el PP lleva gobernando los últimos cuarenta años se entendería como una importante traspiés y pondría en una situación muy difícil a Alberto Núñez Feijóo a nivel nacional.

Sobre todo si, como desde la izquierda se intenta convencer, el PSOE podría lograr el empate técnico con el PP o incluso convertirse en primera fuerza. Su candidato, Carlos Martínez, propuso a Mañueco un "pacto entre caballeros" para que gobernara la lista más votada. Dicho acuerdo no se ha materializado, pero refleja que los socialistas no creen que su partido vaya a sufrir en Castilla y León una debacle como sí les ocurrió en las dos citas electorales anteriores.

El PSOE se vería reforzado por ese "No a la guerra" que ha sacudido la campaña tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irak, pero también por la debilidad de las otras opciones de izquierda: se espera que Podemos desaparezca por primera vez del parlamento y la coalición Izquierda Unida-Sumar centra sus esfuerzos en conseguir un escaño en la circunscripción de Valladolid.

Como en las últimas elecciones, los partidos regionalistas también tendrán su protagonismo en las nuevas Cortes. Unión del Pueblo Leonés aspira a conseguir grupo parlamentario propio, Por Ávila quiere mantener su procurador y Soria Ya! espera que el efecto "Carlos Martínez" - alcalde de la capital de provincia casi los últimos veinte años- no reste su actual presencia (tres procuradores).

A continuación, te contamos quién es quién en estas elecciones con canciones de Celtas Cortos, para homenajear a la tierra:

Alfonso Fernández Mañueco (PP) recorre la senda del tiempo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernandez Mañueco Europa Press via Getty Images

"A veces llega un momento en que te haces viejo de repente", que narrarían los Celtas. La edad siempre es un elemento relativo, pero lo que sí es cierto es que Alfonso Fernández Mañueco, candidato del Partido Popular, aspira en estos comicios a conseguir su tercera legislatura consecutiva. Su andadura dentro de los populares comenzó en 1996, hace 30 años, en la Diputación de Salamanca.

A lo largo de sus presidencias las coaliciones han sido las fórmulas que ha acostumbrado a emplear: primero con Ciudadanos y ahora con Vox. "Siento que algo echo en falta, no sé si será el amor". Ahora, y tal y como se han desarrollado los últimos comicios, lo que echará en falta previsiblemente Mañueco será un entendimiento con la fuerza de extrema derecha. La senda del tiempo del candidato popular podría llegar a su fin en los próximos cuatro años debido a que superaría los 8 años de gobernanza que tiene limitado el territorio autonómico.

Previsiblemente y a falta de que las urnas lo desmientan, es el candidato favorito que seguirá ampliando el tiempo que lleva gobernando el Partido Popular en Castilla y León que se acerca a los 40 años.

Carlos Martínez Mínguez (PSOE) y su cálida trinchera

Carlos Martínez, candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León Europa Press via Getty Images

Otra vez la lluvia acompaña en casa al Partido Socialista. La situación de Carlos Martínez, candidato de la formación, previsiblemente se repetirá igual que los 40 años pasados. Una relación Castilla y León que hace décadas que provoca que el partido no toque moqueta y que las posibilidades de gobernar sean cada vez más reducidas. Además, para él es un escenario anómalo distante a la nota de los recaos que ha tenido en los últimos años.

Desde 2007, el candidato socialista es alcalde de Soria con mayorías absolutas consecutivas. Una trinchera en la que la gloria estaba servida y donde, fuera, sigue haciendo frío y lluvia. Además, Martínez es un rara avis dentro del partido del puño y la rosa debido a que, históricamente, se ha distanciado de las posiciones de Moncloa, incluso llegó a no apoyar a Pedro Sánchez en sus primarias y ha contado en esta campaña electoral con la presencia de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y crítico principal del líder del Ejecutivo.

Pese a que la debacle socialista apunta a repetirse este domingo, lo cierto es que será una caída sustancialmente menor a la que se ha podido ver tanto en Extremadura como en Aragón.

Carlos Pollán (Vox) sigue contando cuentos

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán EFE

Sigue contando cuentos, pero con nadie contento. Carlos Pollán, candidato de Vox para estas elecciones, fue el presidente de las Cortes de Castilla y León en la pasada legislatura tras el acuerdo con el Partido Popular, convirtiéndose así en el primer cargo de la formación de extrema derecha en el marco autonómico.

Su trayectoria política que sigue siendo fiel a la dirección de Santiago Abascal comenzó en 2019 cuando se presentó como candidato por León y no fue hasta 2022 que fue elegido. Fue el encargado de romper el acuerdo autonómico con el PP por la acogida de menores migrantes y, pese a todo, parece que la situación no afecta a sus expectativas electorales.

Según los sondeos, el crecimiento exponencial de Vox podría llegar a equipararse a las elecciones de Extremadura o el de Aragón, pero en este caso rozando el umbral del 20% de los votos. Si ya de base era la llave de Mañueco para conformar Gobierno, ahora su peso puede llegar a ser más determinante. Colorín, colorado, este cuento se ha acabado.

Alicia Gallego (UPL) y su 'No nos podrán parar'

Alicia Gallego, candidata de Unión del Pueblo Leonés (UPL) a las elecciones de Castilla y León. EFE

Los partidos regionalistas dieron un golpe encima de la mesa en los pasados comicios de 2022. Por primera vez, el parlamento autonómico se presentaba con una diversidad de colores pocas veces vista. Ahora, ante un nuevo reto electoral, parece que aquel hito no se va a repetir y se verán desapariciones y resultados mucho menores a aquella gesta. Sin embargo, hay una excepción que parece que se va a consolidar este domingo: Unión del Pueblo Leonés.

Su candidata, Alicia Gallego, puede alcanzar los tres diputados que consiguió en 2022 e incluso llegar al cuarto. Recientemente nombrada secretaria general del partido y procuradora en la última legislatura, fue alcaldesa del municipio leonés de Santa María del Páramo. Gallego sigue proponiendo una mayor independencia y autonomía de León, algo que parece que los votantes seguirán respaldando en esta jornada electoral.

José Ángel Ceña (Soria ¡Ya!): "¿Qué voy a hacer yo?"

José Ángel Ceña (Soria Ya) Europa Press via Getty Images

Dentro del hito regionalista de 2022, parece que en esta ocasión la suerte no va a sonreír a José Ángel Ceña, candidato de Soria ¡YA!. Entonces, Ceña ganó sobradamente los comicios en su territorio alcanzando los tres diputados, solo conocía mi barrio, que se diría en '¿Qué voy a hacer yo?' de Celtas Cortos. Sin embargo, en estas elecciones se enfrenta al candidato, precisamente de Soria, que ha dominado con mayorías absolutas su ciudad desde 2007: Carlos Martínez.

Aún así, se espera que Soria ¡YA! mantenga representación en las Cortes de Castilla y León y sigan manteniendo las reivindicaciones habituales de la formación: la despoblación, la inversión para Soria, el reproche a la ausencia de servicios públicos y aquello que necesita una región para ser mejor.

Miguel Ángel Llamas (Podemos-AV) y el día incierto

El candidato de Podemos-Alianza verde a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas Europa Press via Getty Images

"Déjanos cantar, en libertad de lo bonito, de lo feo y de lo innombrable de esta vida de la muerte y de quien sabe, de los amores, la injusticia y de su padre". El domingo se presenta como un día incierto para Podemos, después de desaparecer en Aragón, la historia se puede volver a repetir para su candidato Miguel Ángel Llamas según los sondeos que dejan al partido fuera de las Cortes.

El representante de la formación morada sustituye a Pablo Fernández para conseguir ser procurador. Logró el 84% de los apoyos de sus primarias y afronta estos comicios sin Izquierda Unida con la que concurrió en 2022. Nació en Melilla, pero ha pasado gran parte de su vida en Salamanca. Las horas y las urnas determinarán si en esta ocasión Llamas consigue mantener el diputado que ostenta, ampliar su representación o desaparecer de la cámara autonómica después de no haber realizado una coalición de izquierdas.

Juan Gascón (IU) - Si no me veo no me creo

Juan Gascón, candidato de IU-Sumar a las elecciones de Castilla y León del domingo 15 de marzo. IU

Aragonés de nacimiento y toda una vida política en Castilla y León, el candidato de Izquierda Unida, Juan Gascón, se presenta a estas elecciones con la esperanza de ser la única fuerza de la izquierda transformadora con representación en las Cortes. Ya saben, si no me veo no me creo. Después de que en las elecciones de 2022 concurrieran junto a Podemos, la distancia entre ambas formaciones se ha visto insalvable en esta ocasión.

La preocupación territorial ha sido su principal argumento durante la campaña donde aspectos como la sanidad pública, la educación, la protección social o medidas para revitalizar el medio rural y combatir la despoblación han sido el eje central.

Pedro Pascual Muñoz aguantando el tirón Por Ávila

Pedro Pascual, candidato de Por Ávila Europa Press via Getty Images

"Busco un sitio donde nadie me controle y este en paz", dicen los Celtas. Terminamos este repaso para las elecciones de Castilla y León con otro partido regionalista, uno que tiene a Ávila en el centro. Su candidato, Pedro Pascual, ha sido crítico con la presencia de los candidatos nacionales en la región y, además, tiene como objetivo defender los intereses de su provincia de la que ha asegurado que no tiene ni un kilómetro de autovía autonómica.

El partido se trata de una escisión del Partido Popular y, desde entonces, consiguieron un diputado en 2022. Ahora y con todo por decidir, tratarán de revalidarlo en estas elecciones aunque no todas las encuestas son optimistas de que el partido vuelva a tener un asiento en las Cortes.