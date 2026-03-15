Ariadna Jordà, nutricionista: "A partir de los 50 años la absorción de B12 disminuye bastante y se recomienda suplementación" 

La dietista y nutricionista Ariadna Jordà, especializada en nutrición deportiva y alimentación vegetariana, defiende que una dieta basada en plantas puede ser perfectamente saludable si está bien planificada.

En su libro La alimentación que nos salvará, la especialista trata algunos de los mitos más extendidos sobre la alimentación vegetal y apuesta por una mayor educación nutricional para facilitar los cambios en los hábitos alimenticios.

“Cuando la gente deja de creer en ciertos mitos, cambiar la alimentación no es algo tan complicado”, explica Jordà en una entrevista con La Voz de Galicia, que además es vegana por motivos éticos relacionados con el respeto a los animales según cuenta.

La vitamina B12, el único nutriente que requiere suplementación

Uno de los temas que más dudas genera cuando se habla de dietas vegetarianas o veganas es el posible déficit de nutrientes. Según Jordà, la clave está en la planificación. "La alimentación vegetal es deficitaria en vitamina B12. Ese es el único micronutriente del que nos tenemos que suplementar siempre", señala.

La vitamina B12 es esencial para la formación de glóbulos rojos, el metabolismo energético y la función nerviosa. Sin embargo, no está presente naturalmente en los alimentos vegetales sino que se encuentra principalmente en los de origen animal como carnes rojas, huevos y lácteos.

Un problema para veganos y mayores de 50 años

Sin embargo, la especialista recuerda que este problema no afecta únicamente a las personas que siguen dietas sin productos animales. "A partir de los 50 años la absorción de B12 disminuye bastante y se recomienda suplementación para mantener niveles óptimos", explica.

La experta añade que esta vitamina, en realidad, tiene origen bacteriano y no animal. En muchos casos, los animales de granja reciben piensos suplementados con B12, por lo que las personas que consumen productos animales la obtienen de forma indirecta según cuenta.

Mitos sobre la carne y la evolución humana

Jordà también cuestiona algunas ideas muy extendidas sobre el papel de la carne en la evolución humana. Según explica, el gran salto evolutivo no se debió tanto al consumo de carne como al desarrollo de la cocina.

“Lo que realmente permitió mejorar la capacidad de absorber nutrientes fue aprender a cocinar los alimentos”, señala. Además, recuerda que históricamente el consumo elevado de carne no estaba al alcance de toda la población. “Comer mucha carne era algo reservado a las clases altas. La mayoría de la población consumía más legumbres”, afirma.

Otro de los mitos frecuentes es que las proteínas vegetales son incompletas. Para la nutricionista, esta idea está desfasada. “Todos los alimentos vegetales tienen todos los aminoácidos, solo que en proporciones diferentes”, explica. En países con acceso a una gran variedad de alimentos, como España, combinar distintas fuentes vegetales permite cubrir perfectamente las necesidades nutricionales.

Los beneficios de una dieta rica en vegetales

Según Jordà, los patrones alimentarios con mayor presencia de productos vegetales se asocian con menores tasas de enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes tipo 2 o las patologías cardiovasculares.

Una de las razones principales es su contenido en fibra y compuestos bioactivos. La fibra, explica, alimenta la microbiota intestinal y favorece la producción de ácidos grasos de cadena corta, relacionados con un menor nivel de inflamación y una mejor respuesta del sistema inmunitario.

Los alimentos vegetales contienen más antioxidantes y fitonutrientes que los productos de origen animal. Además, entre los alimentos con proteínas de mayor calidad se encuentra la soja y la quinoa.

Para Jordà, la clave no está en eliminar grupos de alimentos, sino en construir una dieta equilibrada y basada en evidencia científica. “La nutrición no es blanco o negro. Lo importante es entender el contexto de los estudios y aprender a interpretar la información”, concluye.