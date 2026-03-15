Una pareja de jubilados británicos lleva dos años viviendo en España con 15.000 euros al año: "Es mucho menos de lo que nos costaría en Reino Unido"

El visado de residencia no lucrativa es la llave maestra que permite a miles de extranjeros instalarse en España sin necesidad de ejercer una actividad laboral, siempre y cuando demuestren que tienen los medios económicos suficientes para mantenerse. Es una opción tremendamente popular entre los expatriados, sobre todo entre aquellos jubilados que tienen un buen colchón de ahorros.

Para conseguir este ansiado permiso los requisitos son muy claros: hay que demostrar unos fondos económicos elevados (alrededor de 30.000 euros en la cuenta), contratar un seguro médico privado integral sin copagos y, por supuesto, presentar un certificado de antecedentes penales impoluto.

Neil y Sue son un matrimonio británico que superó todo este papeleo y que lleva ya dos años disfrutando de su retiro en territorio español. Concretamente, han echado raíces en Ciudad Quesada, una conocida macro-urbanización situada en el municipio alicantino de Rojales, en plena Costa Blanca.

A través de su canal de YouTube, esta pareja comparte con sus seguidores cómo es su día a día viviendo la jubilación soñada en nuestro país. En una de sus últimas publicaciones, han querido hablar sin tapujos de dinero y han desglosado exactamente cuál es el coste de vida real en la zona.

Un sueño hecho realidad

A lo largo del vídeo, el matrimonio detalla al milímetro los gastos que les supone mantener su hogar y su estilo de vida en Ciudad Quesada. Los británicos exponen que su gasto anual se ha ajustado casi a la perfección a lo que habían presupuestado antes de hacer las maletas, y confirman que les sale muchísimo más a cuenta que quedarse en su país natal.

"El gran total de nuestro gasto 2025 es de 15.218.16 euros. Cuando vimos por primera vez ese número, honestamente pensamos: 'vaya, en realidad no está nada mal'. Teníamos un presupuesto incial para venir a España de 15.000 euros al año", declara la mujer.

"La verdad es que lo hemos hecho bien aquí y no hemos escatimado en nada", complementa.

Por su parte, Neil remata la jugada comparando las cifras con su tierra de origen: "Aún es mucho menos de lo que nos costaría en Reino Unido, con una calidad de vida comparable. Nuestra mayor conclusión es que es absolutamente alcanzable. El sueño es real y los costos debes tenerlos en cuenta; son manejables si planificas adecuadamente", concluye Niel.