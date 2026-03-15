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Un anónimo dona 3,6 millones de euros en lingotes de oro a esta ciudad japonesa: "Reparar las viejas tuberías de agua requiere una inversión enorme"
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Un anónimo dona 3,6 millones de euros en lingotes de oro a esta ciudad japonesa: "Reparar las viejas tuberías de agua requiere una inversión enorme"

Un gesto destinado a una infraestructura esencial para todos los habitantes.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Lingotes de oro apilados.Getty Images

A veces, las soluciones a grandes problemas llegan de la forma más inesperada. No siempre llevan nombre ni buscan reconocimiento, sino que se trata de gestos silenciosos que, sin grandes anuncios, terminan ayudando a miles de personas. En ocasiones, un donante anónimo se convierte en ese pequeño héroe que, con una aportación inesperada, contribuye a mejorar la vida de toda una comunidad.

Eso es precisamente lo que ha ocurrido en Osaka, una ciudad japonesa donde un donante anónimo entregó a las autoridades municipales 21 kilogramos de lingotes de oro valorados en unos 560 millones de yenes, alrededor de 3,6 millones de euros, con un objetivo muy concreto: ayudar a renovar la envejecida red de tuberías de agua de la ciudad. Un gesto tan inesperado como generoso que ha despertado la gratitud de la ciudad ante una donación poco común.

Así lo informó el alcalde Hideyuki Yokoyama en una rueda de prensa, donde afirmó que la donación le dejó “sin palabras” y recordó que “reparar las viejas tuberías de agua requiere una inversión enorme”, tal y como recogió AP News. Por ello, adelantó que el metal precioso se venderá para financiar trabajos de reparación y mantenimiento en una infraestructura esencial para los casi tres millones de habitantes de esta gran metrópoli del oeste de Japón.

Reparación y prevención

Osaka, la tercera ciudad más poblada de Japón y un importante centro comercial en la región de Kansai, arrastra desde hace años el problema del envejecimiento de sus infraestructuras subterráneas. El propio servicio municipal de agua detalló que, en el ejercicio fiscal 2024, se detectaron más de 90 casos de fugas en tuberías situadas bajo las vías públicas, un síntoma del deterioro que afecta a tramos extensos de la red.

El alcalde también explicó que el mismo donante había hecho previamente una aportación en efectivo de unos 500.000 yenes, lo que sugiere que no se trata de un gesto aislado. La oficina municipal del agua reafirmó su agradecimiento y anunció que empleará los fondos en “fines benéficos” relacionados con la reparación de tuberías dañadas y la prevención de incidentes derivados del envejecimiento de la red. 

La atención sobre estas infraestructuras cobró especial intensidad en Japón tras varios accidentes relacionados con tuberías y alcantarillado envejecidos. Sin ir más lejos, el año pasado un socavón de gran tamaño en la prefectura de Saitama Prefecture, atribuido a la rotura de una tubería, se tragó la cabina de un camión y causó la muerte del conductor, lo que impulsó a las autoridades a acelerar estudios y planes de renovación.

Más del 20% de las tuberías del país han superado ya la vida útil legal de 40 años, por lo que el deterioro de estas infraestructuras se ha convertido en una preocupación creciente para las autoridades. La inesperada donación de Osaka, por su magnitud y carácter anónimo, ofrece un alivio tangible frente a este desafío y recuerda que, a veces, pequeños gestos pueden tener un impacto enorme en la seguridad y el bienestar de toda una comunidad.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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