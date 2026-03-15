Marta León, experta en microbiota: "Beber mucha agua mientras se come puede frenar la digestión"

Beber agua ayuda a mantener el cuerpo hidratado, lo que conlleva múltiples beneficios. Sin embargo, hacerlo en exceso, tal y como explica la experta en microbiota, Marta León, en un podcast, puede llegar a resultar contraproducente.

"Beber mucha agua mientras se come puede frenar la digestión", señala la misma, que agrega que cuando comemos nuestro cuerpo produce una sustancia llamada ácido clorhídrico y otros jugos gástricos que se encargan de descomponer los alimentos para que puedan ser absorbidos de forma correcta.

"Si bebemos agua, estamos diluyendo esa acidez, estamos diluyendo esos jugos gástricos", afirma León. Por ello, cuando bebemos demasiada agua, diluimos en exceso estos jugos gástricos, lo que nos puede conducir a tener una situación de hipoclorhidria, lo que también se conoce como baja acidez estomacal.

Como resultado, las digestiones son más lentas, más largas y "menos eficientes", tal y como subraya la experta, y también que la persona tenga gases, malestar e hinchazón. Por estos motivos, en vez de beber agua en grandes cantidades durante la comida, León opta por solo beber la necesaria para favorecer el paso de los alimentos.

Además de señalar esta cuestión, la experta afirma que el orden en el que comemos los alimentos también resulta importante e influye en el proceso de digestión. Por ejemplo, en el caso del pan, aconseja que se coma después, pero no al principio de una comida.

De hecho, si comenzamos comiendo, en vez de con pan, con verduras, se puede hacer que se "active la microbiota desde el inicio del almuerzo y ayude a crear enzimas que facilitan la digestión, además de hidratar".

Además de ayudar a favorecer la digestión y a sentir el cuerpo menos pesado, también otorga una mayor sensación de saciedad. Esto es especialmente positivo, según recoge la misma, "para las mujeres que están en una prediabetes, diabetes o que han cogido algo de peso y quieren controlar el tema".

Finalmente, volviendo al tema del agua, la experta aconseja beber preferiblemente antes de las comidas, para así ir preparando el sistema digestivo. Según resumen en tredencias, "un vaso de agua unos 20-30 minutos antes de comer estimula la producción de enzimas digestivas y puede ayudar a controlar mejor las porciones al generar una ligera sensación de saciedad".