Un periodista de un gran periódico de Suiza va a un instituto de España, pregunta por Franco y queda impactado por lo que dice un chaval

François Musseau, reportero del periódico Le Temps, uno de los principales de Suiza, ha destacado como resumen de lo que está pasando en España la frase que un chaval de un instituto de Madrid le ha pronunciado sobre el dictador Francisco Franco.

"Ese tipo no era tan malo. Era un dictador, eso dicen. Pero hoy tampoco vivimos en democracia. No tenemos derechos, ni futuro, ni posibilidad de encontrar vivienda, de conseguir un trabajo decente", explica el periodista que dijo Ángel, un adolescente de 17 años de un instituto de Carabanchel, en Madrid.

"Contrariamente a una idea errónea común entre parte de la población, estos estudiantes de instituto saben muy bien quién fue el 'Caudillo', el militar que ganó la guerra civil contra los "republicanos" y luego controló el país hasta su muerte natural el 20 de noviembre de 1975. Eso fue hace exactamente medio siglo", dice el artículo.

El reportero da voz también a otra joven, llamada Irene, que explica la importancia que ha cobrado la figura de Franco entre ellos: "Entre nosotros, se ha convertido en un tema de conversación. No escuchamos a los partidos tradicionales en esto, ni a los socialistas ni a los conservadores: ya no nos interesan. Franco, sin duda, hizo cosas malas, como meter gente en la cárcel, o incluso peores. Pero también fue importante para la economía".

"Admiten que su legado incluye algunos logros"

Musseau utiliza esos testimonios para reforzar lo que dice una encuesta reciente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que señala que el 21,3 % de los jóvenes de entre 18 y 29 años afirma tener una "imagen bastante buena o muy buena del régimen anterior". Este porcentaje asciende al 39,8 % entre los hombres jóvenes del mismo grupo de edad: "Por el contrario, incluso los más jóvenes que tienen una visión negativa del Caudillo admiten que su legado incluye algunos logros".

Le Temps ha hablado también sobre estos datos con un profesor de Historia del mismo instituto, que señala: "Los entiendo hasta cierto punto. Están creciendo en un mundo lleno de amenazas descabelladas. Los trabajos son muy precarios, encontrar vivienda asequible es prácticamente imposible. Todos están convencidos de que vivirán peor que sus padres y no les gusta el sistema actual. Así que, cuando los políticos tradicionales les dicen que Franco fue un tirano, adoptan la postura contraria y lo convierten en una especie de modelo a seguir".

La importancia de los 'influencers'

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova, que ha sido visitante en prestigiosas universidades británicas, estadounidenses y latinoamericanas, también interviene en el reportaje para advertir de algo: "En la mayoría de los vídeos de jóvenes influencers, Franco aparece como una buena persona, preocupada por el bienestar de sus conciudadanos. Sin embargo, no se menciona que prohibió los partidos políticos, persiguió la diversidad lingüística y sexual, y relegó a las mujeres a la condición de seres inferiores".