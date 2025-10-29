Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un resumen en imágenes del funeral de Estado por las víctimas de la DANA: hablan por sí solas
Un resumen en imágenes del funeral de Estado por las víctimas de la DANA: hablan por sí solas

La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia se ha vestido de luto este miércoles para despedir a las víctimas que hace justo un año murieron en la gota fría del siglo.

Jesús Delgado Barroso
Pedro Sánchez saluda a Carlos Mazón a su llegadaEl presidente de la Generalitat valenciana ha recibido al presidente del Gobierno a su llegada al funeral de Estado por las 237 víctimas de la dana celebrado este miércoles en Valencia con motivo del primer aniversario de la tragedia. EFE
El rey Felipe VI saluda a los familiares afectadosEl rey Felipe VI conversa con familiares de las víctimas a su llegada al funeral de Estado por las 237 víctimas de la dana celebrado este miércoles en Valencia con motivo del primer aniversario de la tragedia.EFE
Varios de los familiares de las 237 víctimas de la dana muestran fotografías de los seres queridos fallecidos
Protestas al inicio del acto funeralVarios de los familiares de las 237 víctimas de la DANA muestran fotografías de sus seres queridos fallecidos durante la riada.EFE / Ballesteros
Los familiares de las víctimas protagonizan el acto de recuerdoUn grupo de asistente atiende a uno de los discursos durante el funeral.EFE
  Imagénes de las víctimasUna asistenta sujeta un retrato de su familiar, una de las víctimas de la ríada el 29 de octubre de 2024.EFE
Los reyes acompañan a los afectadosLos reyes Felipe VI y Letizia durante el funeral de Estado.EFE
Los familiares toman la palabra en el funeralLa reina da un cálido abrazo a una familiar de una víctima de la DANA tras un discurso conmovedor. "Quien omite su deber es quien comete el acto primigenio que deriva en las muertes", ha asegurado.EFE
Una corona de flores por las víctimas de la DANALos reyes acompañan y depositan una corona de flores en honor a los fallecidos por la gota fría de Valencia.EFE
Calor entre los afectadosMuestras de cariño entre los familiares víctimas de la DANA.EFE
