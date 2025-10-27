Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una corrida de toros de 1997 con un torero de Vox pero no la marcha por la dana: exigen la dimisión de la dirección de la cadena pública valenciana À Punt
Una corrida de toros de 1997 con un torero de Vox pero no la marcha por la dana: exigen la dimisión de la dirección de la cadena pública valenciana À Punt

Este sábado, la televisión valenciana emitió una corrida de toros de hace años mientras más de 50.000 personas salían a las calles exigiendo justicia y reclamando la dimisión de Carlos Mazón por la gestión de la dana.

El torero y presidente de Vox en Valencia, Vicente Barrera, durante la corrida emitida por la cadena pública valenciana.À PUNT

"La programación taurina estará muy presente este fin de semana en la parrilla de À Punt". De esta forma avanzaba la semana pasada la cadena pública valenciana una cobertura centrada en los toros que el sábado encubriría la multitudinaria marcha en Valencia contra Carlos Mazón. La tele de todos los valencianos decidió emitir a la misma hora en la que 50.000 personas pedían justicia una corrida de toros del año 1997, "un noviazgo celebrado el día de San Juan en el que Luis Francisco Esplá, Enrique Ponce y Vicente Barrera torearon todos de Enrique Ponce". Una redifusión que, excepto en el Partido Popular y en Vox, encontró críticas hasta en la propia redacción de la radiotelevisión pública valenciana, esa cuya dirección supuestamente ofreció Mazón a la periodista Maribel Vilaplana en aquella famosa comida en El Ventorro.

La casualidad, o no, quiso además que uno de los toreros que participó en aquella corrida, Vicente Barrera, acabe de ser nombrado presidente de Vox en la provincia de Valencia después de haber sido vicepresidente de la Generalitat antes de que el partido de ultraderecha rompiera con el Partido Popular. Durante ese tiempo, ejerció además como consejero de Cultura y Deportes del Gobierno regional.

Este domingo, un gran número de profesionales de À Punt mostraron en redes sociales su repulsa a la cobertura escogida por la dirección. Muchos de ellos publicaron un comunicado en el que, bajo el título de 'La plantilla de À Punt no calla', se mostraron "enormemente avergonzados" por la emisión de una corrida de toros "en lugar de la manifestación por el aniversario de la dana". "Han vuelto a someter a la radiotelevisión pública valenciana a un alud de críticas y un grado de descrédito inaceptables. [...] Con el silencio cómplice de la Dirección de Informativos, À Punt dio la espalda al clamor del pueblo para pedir responsabilidades al presidente Mazón y a su gobierno en la mayor desgracia reciente en el País Valencià", añadieron.

Del mismo modo, los comités de empresa de À Punt lanzaron un comunicado conjunto en el que denunciaron "la actuación de los responsables de la dirección por no haber informado en directo, como se había hecho en otras ocasiones, de la manifestación del primer aniversario de la dana, y en su lugar decidieran emitir una antigua corrida de toros protagonizada por el exvicepresidente de Vox". En su escrito, pidieron la dimisión "de todo el equipo directivo: Vicente Ordaz, presidente del Consejo de Administración, Paco Aura, director general, Josep Magraner, director de Informativos, y Paco Picó, director de programas". "La plantilla no se calla", concluyeron los comités.

El asunto ha dado que hablar todavía este lunes. Tanto PSPV como Compromís han reclamado la dimisión de la dirección de la cadena. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha asegurado no poder "creer que, mientras las calles de Valencia se llenaban de un mar de dignidad, la televisión de los valencianos" retransmitiera "una corrida de toros del año 97, de hace 28 años, cuando la noticia era evidente y así estaba en todas las televisiones. Hasta la BBC emitió la marcha. "Era la manifestación, era el dolor de las víctimas, era la celebración de un año de la peor tragedia que hemos sufrido los valencianos", ha añadido para señalar que la dirección debe dimitir por no haber estado "a la altura".

Por su parte, los socialistas valencianos han avanzado a Europa Press que también van a solicitar en Les Corts, al igual que Compromís, "el cese del consejo de administración de À Punt que preside Vicente Ordaz y la destitución del director general de À Punt, Paco Aura". "Esto es un punto de inflexión en una gestión indigna de la radiotelevisión pública valenciana que se suma a la manipulación que la dirección ejerce en los informativos y a la ocultación de las cintas grabadas en el Cecopi", han declarado fuentes del PSPV.

Mientras la dirección de À Punt no ve problema alguno y ha defendido su cobertura, Partido Popular y Vox han optado por mantenerse al margen. La portavoz adjunta del PP, Nieves Martínez, ha señalado que no es "consciente de cuál es la programación de los canales" al tiempo que ha comentado que no tiene "por qué opinar" sobre lo que emiten o no "las cadenas audiovisuales". En una línea similar, la parlamentaria Ana Vega, de Vox, se ha negado a comentar el tema, según informa Europa Press.

Héctor Juanatey
Héctor Juanatey
Me llamó Héctor Juanatey

 

En El HuffPost escribo, como ya les dije, de política, que es todo.

 

Pese a todas las advertencias, desde que me decanté por estudiar periodismo (Licenciatura y Máster en Periodismo de Investigación), a excepción de un parón en el que trabajé en discurso y comunicación política, he tenido la suerte de dedicarme a escribir. Empecé en La Voz de Galicia y, tras dejar la terruña (Galicia) y mudarme a la capital en busca de oportunidades laborales, pasé por Público, La Sexta, fui redactor fundacional de eldiario.es

 

 

Podéis escribirme a hjuanatey@huffpost.es.

 

