Destacan lo que se emitió en la BBC durante la marcha de Valencia y hacen esta comparación: "Sin palabras"

Más de 50.000 personas salieron este sábado a las calles de Valencia para pedir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la DANA del 29 de octubre del año pasado en la que murieron 229 personas y en la que todavía hoy no ha tenido consecuencias políticas.

La marcha, que comenzó a las 18.30, salió desde el principio con el grito unánime de "Mazón dimisión", y estuvo encabezada por los familiares de las víctimas de la DANA, precedidos por tres tractores.

A pesar de que la manifestación, que es la decimosegunda celebrada en Valencia desde ese trágico día, ocupó espacios en periódicos, televisiones y programas de radio a nivel nacional, la televisión autonómica À Punt emitió una corrida de toros de 1997 que se correspondía al programa de corridas de toros históricas y que se alargó durante más de dos horas. El medio valenciano únicamente dejó la página web para que la gente se pudiera informar de la marcha en directo.

Concretamente, emitieron la corrida de toros del año 1997 celebrada por las fiestas de San Juan, en Alicante, y que tuvo como protagonistas a los diestros Luis Francisco Esplá, Enrique Ponce y Vicente Barrera.

El hecho de que no hicieran un especial de la manifestación en directo ha tenido una gran repercusión en redes sociales siendo duramente criticada.

Comparación con la BBC

En X fue el usuario José Tomás, que se llama en la red social anteriormente conocida como Twitter @josertomasro, el que hizo la comparativa entre lo que había en antena en À Punt y lo que se estaba dando en la BBC.

Tal y como se pueden ver en las imágenes compartidas, en À Punt efectivamente estaba la corrida de toros, mientras que la televisión británica daba imágenes de la manifestación con el rótulo "las protestas marcan el primer aniversario de las inundaciones en España".

Su publicación se ha hecho viral con más de 240.000 reproducciones, 7.000 me gusta y tras ser compartida más de 2.000 veces por otros tuiteros que también han mostrado su enfado.

Queja de los trabajadores de À Punt

Trabajadores de À Punt, PSPV-PSOE, Compromís y Ens Uneix criticaron públicamente que la radiotelevisión pública valenciana emitiera una corrida de toros mientras tenía lugar esa duodécima manifestación para pedir la dimisión de Mazón. En un comunicado difundido en redes con el hashtag #LaPlantilladÀPNoCalla, empleados de la cadena han expresado su "enorme vergüenza" por esta decisión.

Los propios trabajadores también han lamentado que "han vuelto a someter a la radiotelevisión pública valenciana a una avalancha de críticas y un grado de descrédito inaceptables". "La dirección de À Punt es la principal culpable, pero también lo son todos los miembros del Consejo de Administración que lo permiten", han sentenciado.

"Con el silencio cómplice de la dirección de informativos, À Punt dio la espalda al clamor del pueblo para pedir responsabilidades al presidente Mazón y a su gobierno en la mayor desgracia reciente en el País Valencia. ¡La plantilla no calla!", han zanjado en ese mensaje.