Marea de Residencias recorre las calles de Madrid para reclamar "justicia y dignidad" con los fallecidos en las residencias 

Un millar de personas, según la Delegación del Gobierno, han marchado este sábado por las calles del centro de Madrid convocadas por la asociación Marea Residencias para pedir "justicia" para los fallecidos en residencias durante la pandemia de la Covid-19 y reclamar "dignidad" para los mayores que viven en ellas y sus trabajadores.

La marcha ha partido a las 12.00 horas desde la Plaza de Cibeles y finalizará en la Puerta del Sol, donde está ubicada la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, bajo el lema 'Justicia para las víctimas en las residencias y para los vivos dignidad y derechos humanos'.

Una protesta reivindicativa en la que parte de los presentes han marchado con la cara cubierta por una careta blanca y se han proferido consignas para denunciar la falta de asistencia sanitaria para los fallecidos durante la pandemia en las residencias madrileñas y recordar a los muertos.

'No son muertes, son asesinatos', '7.291' o 'Ni un paso atrás, esta batalla la vamos a ganar' son algunos de los gritos que se han escuchado durante todo el recorrido, en el que se han podido ver crespones negros y pancartas con lemas como 'Fueron abandonados a su suerte'.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Carmen López, portavoz de Marea de Residencias, ha denunciado las políticas "discriminatorias" del Gobierno de la Comunidad de Madrid "que dejaron fuera de la sanidad a las personas que vivían en residencias". Según ha apuntado, en dos meses murieron 9.470 personas en la región, la mitad que en toda España, y 7.291 sin asistencia sanitaria.

"Como esto no puede volver a ocurrir, cada año volvemos a salir a la calle para reivindicar justicia, para reivindicar dignidad, para reivindicar una Ley de Residencias, residencias públicas, y que esto jamás vuelva a ocurrir. Necesitamos que todas las instituciones del Estado se impliquen para que esto no vuelva a ocurrir", ha apuntado.

En concreto, reclaman una Ley estatal de Residencias que "garantice los derechos y la dignidad a las personas que viven en las residencias, así como unas condiciones laborales acordes a la importante función que realiza el personal que se dedica a los cuidados".

Asimismo, piden residencias públicas "de calidad" porque las de gestión privada o colaboración público-privada "tuvieron mayor mortalidad que las públicas". Según ha indicado la portavoz de Marea de Residencias, desde el movimiento esperan que las instituciones "se pongan las pilas" para invertir "en el cuarto pilar del Estado del Bienestar" y "garantizar esa dignidad y esos derechos que no se han respetado hasta ahora" en las residencias de mayores.

Igualmente, solicitan también "justicia para las 7.291 víctimas" que fallecieron en la pandemia. En este sentido, López ha apuntado que desde la asociación agotarán "todas las vías" judiciales en España para conseguirlo y, en caso de que no sea posible, llevarán el asunto "a los tribunales internacionales".