Ione Belarra es clara al señalar los tres motivos por los que "el franquismo nunca murió"

Este jueves 20 de noviembre se celebra el quincuagésimo aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, así como de los primeros pasos de España hacia la democracia, que dejó atrás a partir de aquel día la dictadura iniciada en 1939.

Fue la agencia Europa Press quien difundió en primicia la noticia de su muerte, que se produjo el 20 de noviembre de 1975 a las 4:58 horas, concretamente de la mano de los periodistas Mariano González, quien hacía guardia en el hospital La Paz y Marcelino Martín, quien confirmó la noticia desde redacción.

Con motivo de esta fecha, muchas figuras políticas han querido pronunciarse al respecto. Una de ellas ha sido la secretaria general de Podemos y diputada, Ione Belarra, quien ha querido dejar claro los tres motivos, por los que, según ella, el franquismo "nunca murió".

"El franquismo nunca murió porque sus crímenes nunca fueron juzgados, porque la monarquía fue su heredera política y porque las grandes fortunas, medios y cúpulas judiciales también siguen su legado", ha señalado la política. "Han pasado 50 años y hoy, con más fuerza, seguimos empujando hacia una República", ha sentenciado.

La publicación, la cual ha compartido la secretaria general de Podemos en 'X' (antes conocido como Twitter), lleva ya más de 17.000 reproducciones, 420 'retuits' y 900 'me gusta', así como más de 270 comentarios.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.