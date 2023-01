El único senador de Cs anuncia que también se irá del partido

El único senador de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha cargado contra la presencia de dirigentes de la nueva dirección del partido a la manifestación contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, del próximo sábado en la madrileña plaza de Cibeles, avanzando que no continuará en el futuro de la formación.

Así se ha expresado Miguel Sánchez a través de un mensaje de su perfil de Twitter, recogido por Europa Press, en el que reacciona a la presencia de Inés Arrimadas y Begoña Villacís a esta manifestación del sábado, en la que también estarán representantes del PP y Vox, como Santiago Abascal.

"Disfrutad de lo votado. De esto iba. Con todo respeto para todo el mundo, que nadie se me enfade. Pero yo no estaré ni el sábado en Cibeles, y me temo que ni en el futuro de Cs. Ya tengo el intermitente puesto. Que os vaya bonito en esta aventura. No es la mía", ha señalado el senador de Ciudadanos.

Precisamente, Miguel Sánchez estaba encuadrado en las listas de Edmundo Bal en el proceso de primarias que ha vivido en las últimas fechas Ciudadanos.