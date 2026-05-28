Fernández Díaz tampoco sabe nada: sólo se enteró de la Kitchen cuando se publicó en la prensa

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha declarado en el juicio de Kitchen que la primera vez que escuchó hablar de esta presunta operación parapolicial contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas fue cuando apareció publicado en prensa en 2015 o 2016 y ha negado haberse entrometido en operativos policiales o saber acerca de confidentes.

El ministro del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy ha declarado este jueves como acusado en el juicio del caso Kitchen, que enjuicia una presunta operación parapolicial para espiar entre 2013 y 2015 al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle información que pudiera resultar incriminatoria para el PP.

Fernández Díaz, que fue ministro del Interior entre 2011 y 2016 y enfrenta una petición de 15 años de cárcel, ha recalcado que no supo nada de aquella operación hasta que la vio en prensa y que hasta es ese momento no había oído hablar "de nadie, ni por arriba, ni por debajo, ni por la derecha ni por la izquierda.

El exministro del Interior ha negado tajantemente haber ordenado una operación contra el extesorero Luis Bárcenas, una cuestión operativa que excedía sus funciones a la cabeza del Ministerio y vinculó las informaciones que estaban apareciendo sobre el extesorero a la investigación sobre la operación Gürtel, que ya estaba en marcha.