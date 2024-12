Vox, único partido que vota en contra del nuevo paquete de ayudas para los afectados por la DANA

El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves, con el único voto en contra de Vox, el tercer decreto ley del Gobierno con medidas y ayudas a los municipios afectados por la dana. En concreto, se han emitido 349 votos, 316 de ellos a favor y 33 en contra, los del partido presidido por Santiago Abascal. A su vez, 348 diputados, la totalidad del Congreso, han votado a favor de tramitar el real decreto ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha detallado el contenido del Real Decreto-ley 8/2024 "por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el marco del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños" causados por la dana.

Este tiene un presupuesto en torno a los 2.274 millones de euros y está compuesto por 60 medidas. Incluye el Plan Reinicio Auto Plus para la adquisición de vehículos nuevos para sustituir a los destruidos durante la catástrofe. La dotación inicial es de 460 millones de euros, aunque podría ampliarse. De esta manera, los ciudadanos que lo necesiten podrán recibir 10.000 euros de ayuda directa que no tendrán que devolverse.

Además, recoge el Plan Reinicia Plus de financiación a las pymes afectadas para la inversión industrial productiva y a las empresas turísticas. Ésta tendrá una dotación de 1.200 millones que podrá destinarse a renovación de maquinaria de equipos de instalaciones o 'stock' de productos.

Asimismo, prevé una ampliación de la línea de avales ICO creada en el primer real decreto con hasta 240 millones de euros para autónomos y empresas; así como una línea de préstamos de 300 millones de euros para que pymes puedan adquirir tecnología y maquinaria de última generación.

El texto recoge un permiso retribuido de hasta cuatro días para los trabajadores que no puedan acudir a su puesto por limitaciones de desplazamiento o riesgo grave e inminente. A su vez, también establece el derecho del Comité de Empresa a ser informado de las medidas en caso de activación de alertas por catástrofes.

En este bloque, el real decreto también incluye tres millones para sufragar obras destinadas a reconstruir infraestructuras de accesibilidad; 19 millones para la adquisición de libros de texto y material didáctico o de estudios; y cuatro millones para la reparación de instalaciones deportivas.

En lo que respecta a su departamento, el ministro de Justicia ha indicado que ha incluido disposiciones en el real decreto para una tramitación preferente de determinados procedimientos judiciales que tengan que ver con los afectados de la dana, como las acciones que tengan como fundamento los daños causados por este fenómeno y los procesos por despidos o extinción de contratos por causas económicas cuando se realicen por empresas beneficiarias de las ayudas de la dana.

Al diputado del PP Juan Bravo Baena, que ha dicho que las ayudas "no llegan", Bolaños le ha concretado que hasta ahora se han desenvolsado 600 millones de euros. En concreto, el Consorcio de Compensación de Seguros ha entregado 323 millones y Hacienda ha dado 261 millones.

Dado que Bravo también ha pedido simplificar los trámites para agilizar la entrega del dinero, el ministro también le ha echado en cara que las ayudas "no se están pidiendo en un número elevado" porque "ha habido mucha desinformación" y se les ha dicho a los afectados que "tendrían que devolverlas, o incluso que tendrían que devolverlas con intereses". "Quiero dejar bien claro que eso es falso, que los anticipos no se han de devolver", ha insistido.

Por su parte, el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna ha indicado que las medidas "pueden ser correctas", pero ha puntualizado que a su modo de ver "siguen siendo insuficientes". En su intervención, ha criticado la "incapacidad" del Gobierno para "poner en su sitio" a "capitalistas sin escrúpulos".

"Juan Roig puede despedir a sus trabajadores por comerse una croqueta caducada, pero el Gobierno no puede multar a Juan Roig por enviar a sus repartidores a la muerte en el peor momento de la dana", ha denunciado.

En este sentido, ha denostado a los que "quieren hacer su agosto en pleno invierno" y ha señalado que de un gobierno progresista "se esperaría que se atrevieran al menos a intervenir el mercado en situaciones de catástrofe sobrevenida". En su opinión, las medidas del real decreto no "van a valer de mucho a la gente que no puede llegar a fin de mes".

Además, la diputada de EAJ-PNV Idoia Sagastizabal ha puesto en duda que "la reposición de un número determinado de vehículos dañados en determinadas localidades geográficas resulte determinante en la ordenación del sector económico a nivel nacional". A su vez, ha indicado que el permiso climático "no cumple las expectativas" de dotar a las empresas y personas trabajadoras de un permiso con "reglas claras".

Por ello, ha señalado que el grupo solicitará que este decreto se tramite como proyecto de ley para poder enmendar o mejorar estas cuestiones y en su caso añadir nuevas medidas o mejorar las existentes.

La diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua Arzallus ha confirmado que aceptará el real decreto. Ante el Congreso, ha transmitido el apoyo del partido a la ciudadanía valenciana y ha recordado que todavía están esperando a que los representantes políticos "tomen sus responsabilidades".

Vox critica el "proselitismo" del Gobierno

El diputado de Sumar Nahuel González López ha defendido el real decreto en general y en particular el permiso climático, medida proveniente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Yolanda Díaz. A su vez, ha respondido al diputado de Podemos que "ya existen cientos de expedientes a empresas que han incumplido en materia laboral durante la emergencia".

Además, al PP le he recalcado que "Mazón esperó hasta las ocho para lanzar la alerta roja, no porque no supiera qué hacer, sino porque estaba más preocupado por terminar su comilona en un reservado". A Vox, le ha preguntado cómo pueden acudir a Valencia y decir a los ciudadanos que "han votado en contra de mejoras y decretos" para los afectados por la dana.

Por su parte, el diputado de Vox Carlos Flores Juberías ha denunciado que el Gobierno no puede dejar de hacer "proselitismo" en sus políticas. Así, ha denostrado que el Ejecutivo hable de "permiso climático". Además, ha criticado que el "Gobierno, que se dice obrero" ofrezca "10.000 euros de dinero público en el bolsillo" de quien se pueda pagar un vehículo eléctrico de última generación.

El diputado del PSOE Vicent Manuel Sarrià Morell ha criticado que el PP, "a pesar de votar a favor de los reales decretos", haya decidido "seguir con su estrategia habitual" dedicando "todo su esfuerzo hasta llegar al ridículo, a negar la realidad y derivar sus responsabilidades en la gestión de la emergencia a todos menos al que tenía la responsabilidad, que era Carlos Mazón y su gobierno".

El diputado del PP Juan Bravo Baena ha pedido retirar las palabras del diputado de Podemos, que se refirió a Mazón como "gestor homicida". En este aspecto, ha destacado que el presidente valenciano "ha pedido disculpas públicamente" a diferencia del PSOE.

Aunque ha trasladado que darán su voto favorable para "cualquier decreto ley que tenga como finalidad ayudar a todos aquellos que han sufrido la dana", ha denunciado que las ayudas "no llegan" y ha pedido simplificar su tramitación.

En términos de propuestas, ha señalado que el real decreto ley lleva a Valencia "700 millones, pero para endeudarse más" y ha pedido condonar esa deuda derivada de la dana. A su vez, ha propuesto hacer "un proyecto a diez años" que dé seguridad a todos los valencianos" y que se realice gobierne quien gobierne.