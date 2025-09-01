Y, tras el verano, Feijóo recupera el discurso del todo mal: "El Gobierno empieza el curso peor que terminó"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha recuperado este lunes el discurso que mantenía tanto él como su formación antes del verano. En resumen, todo va mal con el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo, según Feijóo, "empieza este curso peor que terminó el anterior: hasta arriba de escándalos de corrupción, sin presupuestos y sin mayoría parlamentaria, sometido al chantaje permanente de sus socios para mantenerse al frente, y con la degradación de la imagen, el rédito y la reputación de España".

Aunque Feijóo ha insistido en temas habituales como la corrupción, en esta ocasión se ha parado algo más tiempo en la necesidad de contar con unos Presupuestos para 2026. "España no puede afrontar los retos de 2026 con presupuestos de 2022", ha dicho. "Antes de que termine este mes, el Gobierno tiene la obligación de presentar los apoyos suficientes para los Presupuestos de 2026. Si no los tiene, el Gobierno no necesita volver al Congreso, que disuelva las cortes y dé voz a los españoles", ha asegurado Feijóo, quien ha vuelto a pedir elecciones y ha propuesto que se convoquen elecciones de forma automática si un Gobierno pide una segunda prórroga presupuestaria.

Según el líder del Partido Popular, nada ha ido bien. "Hoy, en España hay más impuestos, más deuda y menos servicios públicos, más gasto público, peores servicios y peor poder adquisitivo, más dificultades para acceder a una vivienda, más pobreza infantil, más abandono escolar, menos seguridad y leyes más permisivas con la delincuencia y más descontrol migratorio sin precedentes", ha enumerado para asegurar que, en estos momentos, "la agenda del Gobierno discurre por los juzgados y los tribunales españoles".

Ante todo esto, Feijóo se ha definido como "el cambio" que precisa el país, aunque ha advertido de que, antes de llegar a Moncloa, si llega, actuará "en más de un centenar de leyes que habrá que reformar o derogar". Sin llegar a especificar cuáles, ha asegurado que se refería a las "leyes que abrasan en impuestos, ahogan el campo, impiden acceder a una vivienda, las leyes que hacen desiguales a los españoles o las que controlan las instituciones del Estado". "España necesita un tiempo nuevo", se ha reafirmado Feijóo.

Para todo ello, la dirección del Partido Popular se reúne hoy en Aranjuez, con el objetivo de "diseñar la agenda para el próximo cuadrimestre", que se centrará, ha señalado Feijóo, en tres prioridades: la regeneración democrática, la política migratoria y la defensa del campo. "España necesita una limpieza total y vamos a facilitar y asegurar esa limpieza", ha insistido el presidente del Partido Popular.