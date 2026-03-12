Trump asegura que la guerra contra Irán "está ganada", pero el conflicto sigue mientras aumentan los ataques en Oriente Medio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que la guerra contra Irán "está ganada", aunque al mismo tiempo dejó claro que el conflicto podría continuar durante un tiempo todavía indeterminado.

"La mayoría me dice que ya está ganada", afirmó el mandatario ante los periodistas a su regreso a Washington tras participar en un mitin republicano en Kentucky.

Trump insistió en esa idea durante un discurso de casi una hora ante sus seguidores, donde defendió los resultados de la ofensiva militar iniciada el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos contra objetivos en Irán.

Sin embargo, el propio presidente matizó que dar la guerra por ganada no significa que vaya a terminar de inmediato.

Más de 5.500 objetivos atacados

Según datos difundidos por el Comando Central de Estados Unidos, desde el inicio de la operación militar, denominada Furia Épica, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 5.500 objetivos dentro de Irán.

Entre esos ataques figuran instalaciones militares, fábricas de drones y bases navales, así como decenas de embarcaciones iraníes desplegadas en torno al estratégico estrecho de Ormuz.

Trump aseguró que la armada iraní ha "desaparecido" y afirmó que Estados Unidos destruyó 58 barcos de guerra iraníes en las últimas 72 horas, aunque en declaraciones anteriores había hablado de 60.

Por su parte, Irán ha respondido con misiles, drones y cohetes dirigidos contra posiciones estadounidenses y objetivos en la región del Golfo.

Nuevos ataques en el Golfo Pérsico

La madrugada de este jueves se produjo una nueva oleada de ataques en Oriente Medio.

Un dron impactó en un edificio en Dubái, según confirmó la oficina de prensa del Gobierno del emirato, que informó de la evacuación del inmueble por parte de los equipos de emergencia.

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos indicó posteriormente que sus sistemas de defensa estaban interceptando misiles y drones lanzados desde Irán.

En Baréin, el Ministerio del Interior denunció una "agresión iraní" contra tanques de combustible situados cerca de la capital, Manama, lo que llevó a activar sirenas de alarma y a pedir a los residentes que buscaran refugio.

Arabia Saudí también informó de ataques durante la noche y aseguró haber interceptado al menos 18 drones. Hasta el momento no se han reportado víctimas.

La alerta por posibles "células durmientes"

En paralelo al conflicto exterior, el Gobierno estadounidense también ha reforzado la vigilancia dentro del país.

Trump afirmó que su Administración tiene "bajo vigilancia" a las llamadas células durmientes iraníes en Estados Unidos, en referencia a posibles operativos vinculados a Teherán.

"Sabemos dónde están la mayoría. Las tenemos todas bajo vigilancia, creo", declaró el presidente.

La advertencia llega después de que el Gobierno emitiera una alerta interna a las agencias policiales, en la que se advertía de la posibilidad de que Irán estuviera intentando activar estas redes fuera de su territorio.

Según medios estadounidenses, autoridades de seguridad habrían interceptado comunicaciones cifradas que podrían servir como detonante operativo para estos grupos.

Desde el inicio del conflicto, el FBI ha intensificado la vigilancia sobre personas consideradas de interés en Estados Unidos ante el temor de posibles reacciones o ataques vinculados al conflicto.

Un conflicto que sigue abierto

El conflicto en Oriente Medio entra ya en su decimotercer día, con ataques continuos en la región y sin señales claras de un alto el fuego inmediato.

Mientras Trump insiste en que la guerra está prácticamente decidida, la sucesión de ataques en el Golfo y la movilización de sistemas de defensa en varios países reflejan que la tensión en la región sigue lejos de disiparse.