1.000 días solo en el mar: aparece un bote que llevaba 3 años a la deriva por el Atlántico en la costa de Francia

1.000 días de naufragio en las salvajes aguas del Atlántico. Una lancha de remos ha sido recuperada en las costas francesas después de meses a la deriva. Según informa el diario Maritime Executive, el buque pertenece a los veteranos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que utilizaron en un intento fallido por cruzar el extenso océano en 2022.

Tal y como reza la publicación, la misión, bautizada como Fight Or Die (FOD), trató de cruzar el Atlántico utilizando botes de remo, navegando 3.000 millas náuticas (casi 6.000 kilómetros) desde la isla de la Gomera, en Canarias hasta Antigua y Barbuda, una isla en el mar Caribe. Además, en la actividad fallida, que se esperaba que durase unos 45 días, participaron concursantes con distintas nacionalidades.

A pesar de exhaustivos preparativos, la deriva de los veteranos estadounidenses se vio truncada apenas 16 días de comenzar la aventura, cuando el barco fue sacudido por una enorme ola. A pesar de los esfuerzos, la tripulación no pudo enderezar la embarcación y abandonaron el barco en una balsa salvavidas. Finalmente, fueron rescatados tras 22 horas de naufragio.

Tres años a la deriva

Ahora, tres años más tarde, el fundador y tripulante del Bryant Knight ha anunciado que el buque ha sido recuperado por las autoridades francesas. De hecho, el barco en cuestión fue encontrado después de que un pesquero comercial contactara con el Centro de Coordinación de Rescate Marítimo en el oeste de Francia tras avistar una embarcación "fantasma". Se están preparando planes para traer el barco de vuelta a casa, en Mobile, Alabama, en 2027.

"El buque ha estado a la deriva en el Atlántico durante casi tres años desde su abandono, y quizá nos ayude a encontrar respuestas a esa noche tormentosa de diciembre para que podamos entender mejor y ayudar a mejorar el deporte del remo oceánico", aseguró el tripulante en unas declaraciones recogidas por el medio de comunicación.

Este peligroso y extremo evento es organizado por Atlantic Campaigns SL. desde 2012. De este modo, el Talisker Whisky Atlantic Challenge es una carrera anual de remo oceánico a través del Atlántico: un viaje agotador con un objetivo benéfico de recaudar fondos, según la información consultada.