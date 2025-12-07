Fascinación de los arqueólogos al recuperar los primeros objetos del "Santo Grial" español de todos los naufragios

Descubrimiento sin precedentes en Colombia. Unos arqueólogos han logrado recuperar los primeros objetos del legendario galeón San José, hundido hace más de 300 años. Tal como informa el canal de televisión Sky News en su versión digital, este naufragio es conocido como el "santo grial de los naufragios" por la enorme cantidad de tesoros recuperados.

El buque español se hundió en el mar Caribe en 1708 durante el ataque de una flota británica. No obstante, desde su descubrimiento en 2015, ha estado en el centro de la controversia, objeto de intenso escrutinio y disputas internacionales por el valor de los objetos que poseía.

De este modo, y como reza la publicación, se cree que el naufragio contiene unos 11 millones de monedas de oro y plata, junto con esmeraldas y otros minerales y cargas valiosos. Se estima que su tesoro puede tener un valor hasta 20.000 millones de dólares (unos 17.000 millones de euros en la conversión actual).

Según la información recabada por el medio de comunicación, el galeón San José transportaba cofres llenos de joyas y monedas de oro cuando se hundió en su camino de vuelta a España, bajo el reinado de Felipe V de España.

Fue el pasado jueves cuando el ministerio de Cultura colombiano anunció que, concretamente, los arqueólogos encargados del caso han recuperado una taza de porcelana, tres monedas y un cañón del yacimiento. Unas fotografías difundidas por el organismo muestran al propio presidente de ese país, Gustavo Petro, fascinado con los objetos recuperados, que "han mantenido un notable estado".

No obstante, estos artefactos encontrados tan solo representan una fracción minúscula de lo que transportaba el galeón antes de su hundimiento. La ubicación exacta del naufragio se ha mantenido en secreto de Estado, y se encuentra a casi 2.000 pies de profundidad en el mar.

Colombia y España han reclamado derechos de propiedad sobre el tesoro. De hecho, el primero está en litigios arbitrales con Sea Search Armada, un grupo de inversores estadounidenses que afirma haber descubierto el pecio en 1982.