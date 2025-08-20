A las barcas del Retiro le salen competidor en el parque de Madrid de más de 50.000 m2 en el que refugiarse del calor

En plena ola de calor, los parques y las piscinas de la capital se llenan de personas sofocadas en busca de un alivio térmico y una forma amena de refrescarse. Las zonas verdes de Madrid se convierten en todo un oasis para aquellos que buscan escapar del asfalto al menos por un rato, por ello parques como El Retiro, Madrid Río o la Casa de Campo son el refugio perfecto para estos días.

No obstante, son muchos los que acuden a estos lugares para pasar el día, por lo que es común encontrarse con aglomeraciones de gente. Por ello, hay un parque que recientemente ha ganado fama por ser una alternativa eficaz a los clásicos pulmones verdes de Madrid. Estamos hablando del Parque de la Laguna del Carrizal, en Collado Villalba, que ha puesto en marcha este verano un servicio de alquiler de barcas que le ha hecho merecedor del apodo “el pequeño Retiro”, pero este a los pies de la Sierra de Guadarrama.

Situado a 40 kilómetros de la capital, este espacio público tiene una capacidad de 55.000 metros cuadrados repartidos entre praderas, paseos arbolados y senderos. Se encuentra en el barrio del Parque de la Coruña y se construyó en dos fases sobre los antiguos manantiales de El Tomillar. Ofrece sombra, césped y zonas de picnic que atraen a quienes buscan refugio del tan temido calor madrileño.

Nuevas barcas recreativas

Además, el parque cuenta con una laguna de unos 10.000 metros cuadrados que recientemente ha acogido lo que se considera la mayor atracción del parque. El Ayuntamiento de Collado Villalba inició en julio el servicio de alquiler de barcas recreativas para la Laguna del Carrizal. Se trata de una nueva actividad de ocio abierta para todas las edades que nada tiene que envidiar a las tradicionales barcas de El Retiro.

En total hay ocho embarcaciones disponibles, cada una con una capacidad para cuatro personas, consolidando un aforo máximo total de 32 usuarios, con punto de salida en un embarcadero junto al restaurante del parque. La iniciativa, que el equipo municipal ha presentado como una novedad para el ocio veraniego del municipio, responde al creciente interés por alternativas verdes menos masificadas.

Las barcas están disponibles en horario de tarde entre semana, desde las 17:00 horas hasta las 21:00 horas. No obstante, los fines de semana y festivos hay dos franjas horarias diferentes: de 13:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. El precio público establecido es de 6 euros entre semana y 8 euros los fines de semana, los mismos importes que rigen en los embarcaderos de parques municipales de Madrid.