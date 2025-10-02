A un granjero se le permite ampliar su terreno para que vacas pasten, pero un cambio de planes hace que ahora pidan que lo venda                           

Un idílico paisaje de vacas pastando sobre campos verdes y un tractor en el campo puede ser la primera imagen de quien visite la página web del municipio de Midden-Delfland. Sin embargo, la realidad detrás de esa postal bucólica atraviesa momentos de tensión. A menos de dos años de la redistribución de tierras agrícolas en los distritos de Commandeurspolder y Zuidbuurt, uno de los agricultores beneficiados ha incumplido las condiciones impuestas por el municipio.

En 2023, como parte del plan para retener a los agricultores en las zonas rurales, se redistribuyeron parcelas a seis explotaciones ganaderas, de las cuales cuatro eran lecheras. Una de las principales condiciones era que las parcelas debían destinarse al pastoreo regular de al menos cuarenta cabezas de ganado. Además, se priorizó a quienes tuvieran su granja cerca de las tierras asignadas.

Sin embargo, según denuncia el partido local Mijn Partij, uno de los agricultores, ubicado en Kwakelweg, ha dejado de cumplir con los acuerdos. El hombre, que aún era productor lechero en 2023, recibió alrededor de 4,14 hectáreas, el equivalente a casi seis campos de fútbol. Pero, al año siguiente, vendió todas sus vacas.

El agricultor, según ha trascendido, pretende convertir su establo en un lugar para caballos, lo que va en contra de la finalidad original del programa. "El terreno está destinado a 'uso agrícola'. Estos caballos serían de paseo, lo que se considera 'uso recreativo'", señala a AD Ed Roeling, líder de Mijn Partij.

Además, Roeling sostiene que el mismo agricultor estaría implicado en el comercio de estiércol, cobrando entre 10 y 40 euros por metro cúbico. El municipio, sin embargo, ha respondido que "el comercio del estiércol es privado, y el municipio no tiene ninguna autoridad ni función. Por lo tanto, el municipio desconoce esta información específica".

No es la primera vez que el productor está en el foco de la polémica. Con anterioridad, estuvo implicado en el vertido ilegal de residuos equivalentes a cinco piscinas olímpicas en un pasto de Duifpolder. "Da mala imagen de todos los agricultores de Midden-Delfland", lamenta Roeling.

El ejecutivo municipal ya ha reconocido que el ganadero "ha dejado de dedicarse principalmente a la ganadería lechera", y ha expresado su intención de recuperar la parcela para reasignarla. En junio, se esperaba que la recompra se concretara en otoño. Pero, tres meses después, el tema sigue sin resolverse.

"Aún no ha habido novedades ni avances", comentó el concejal Michel Klijmij (OGP) hace unos días. Añadió que "se está discutiendo sobre la tenencia de caballos" y que el agricultor ha presentado una solicitud específica, aún en evaluación.