A un joven de 16 años le pica una araña y literalmente se queda sin habla: "El mundo que conocías desaparece"

Noah Johnson, un adolescente de 16 años de Iowa, llevaba una vida activa y saludable como jugador de béisbol y levantador de pesas. Sin embargo, este pasado mes de junio, mientras trabajaba en una empresa de construcción de cercas, sintió que algo se arrastraba sobre él y fue mordido por una araña.

Según ha contado el medio People, lo que parecía una pequeña molestia se transformó rápidamente en una grave infección. Al día siguiente, la zona de la mordedura triplicó su tamaño y Noah comenzó a sentir un fuerte dolor.

A pesar de recibir antibióticos tras acudir a urgencias, desarrolló fiebre alta y perdió la capacidad de caminar. Fue sometido a una cirugía de emergencia para eliminar el tejido infectado, pero la situación empeoró cuando sufrió insuficiencia renal y tuvo que ser trasladado a la UCI pediátrica del Hospital Infantil Blank.

La lucha en la UCI y su recuperación

Durante dos semanas en la UCI, Noah estuvo conectado a diálisis y perdió 35 libras –más de 15 kilos–. En algunos momentos, incluso perdió la capacidad de hablar. Su madre comentó al medio People el miedo del joven y cómo la familia intentó mantener la esperanza durante la difícil batalla.

Gracias al respaldo de familiares, amigos y vecinos, se lanzó una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe que superó el objetivo económico inicial. En julio, Noah pudo hablar de nuevo y salir en silla de ruedas, mostrando señales de recuperación. Actualmente continúa su proceso de recuperación en casa.

Además, Brandy Johnson, madre de Noah, relató a People que “cuando un ser querido, especialmente tu hijo, enferma gravemente de repente, todo cambia en un instante. El mundo que conocías hace un momento desaparece". Una experiencia que ha transformado su perspectiva de ver la vida.