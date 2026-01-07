Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
A una mujer de 19 años se le para el corazón y la salvan tras dos horas de masajes: "¡Es un milagro!
Sociedad
Sociedad

A una mujer de 19 años se le para el corazón y la salvan tras dos horas de masajes: "¡Es un milagro!

El equipo médico del hospital de Palermo logró conectar a la paciente a un aparato que proporciona una oxigenación artificial y que tienen sólo desde hace un año.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Reanimación cardiopulmonar, más conocida como RCP.Getty Images

Giada, una mujer italiana de 19 años, sufrió una miocarditis fulminante tras contraer gripe en Laponia (Finlandia), pero fue salvada in extremis en el hospital de Palermo (Italia), después de que las enfermeras y médicos estuvieran dándole masajes cardíacos durante casi dos horas  e iniciaran una Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO).

Un mes antes, el 26 de noviembre, la joven había llegado a urgencias de un hospital de Palermo en coma, con sus constantes vitales desplomadas. Su vida corría peligro. La causa fue una miocarditis fulminante, como consecuencia de un virus gripal contraído durante un reciente viaje de la mujer a Laponia, según ha publicado el Corriere della Sera.

En concreto, durante una hora y 47 minutos, los equipos médicos realizaron un masaje cardíaco continuo a la paciente, incluso cuando el corazón parecía estar a punto de fallar, una excepcional actuación realizada por un equipo de médicos y enfermeras. Cuando la situación parecía ya desesperada, los profesionales lograron conectarla a una oxigenación externa conocida como ECMO. Ésta técnica consiste en enchufar al paciente a una máquina salvavidas que actúa como corazón y pulmón artificiales, circulando y oxigenando la sangre fuera del cuerpo para permitir que los órganos gravemente enfermos descansen y se recuperen, usándose en casos de insuficiencia cardíaca o respiratoria severa. 

Esta técnica es compleja y suele ser realizada por equipos multidisciplinarios en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Se trata deun soporte vital de último recurso para pacientes en estado crítico, pero con condiciones reversibles, como neumonías graves o problemas cardíacos. Y lo extraordinario de este caso que es, además, este hospital de Palermo sólo cuenta con esta tecnología desde hace un año.

El jefe de la unidad de anestesiología y cuidados intensivos, Vincenzo Mazzarese, explicó: "Éramos 12 personas a su alrededor, mientras otras 10 estaban listas para tomar el relevo, monitoreando cada parámetro. Su corazón estaba a punto de fallar. Teníamos que creer y seguir adelante". "¡Es un milagro!", aseguró este especialista.

Ahora, un mes después, Giada ya ha regresado a su casa, donde se está recuperando. Sus padres dicen que son una de sus mejores Navidades y están felices con la recuperación de su hija. "Está mucho mejor", ha manifestado su padre.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 