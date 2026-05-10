Abel Buezo (61), bodeguero en Burgos: "En esta zona se preparaba muchísimo vino para los peregrinos del Camino de Santiago: a cada uno se le daban hasta tres litros para el día"

Abel Buezo, quien ahora tiene 61 años, decidió a la edad de 35 convertirse en bodeguero en la comarca burgalesa de Arlanza, una zona en la que históricamente había habido vides plantadas.

En una entrevista en El País, el bodeguero ha explicado que "quise recuperar esa tradición, que era la que seguían los monasterios. En esta zona se preparaba muchísimo vino para los peregrinos del Camino de Santiago: a cada uno se le daban hasta tres litros de vino para el día, y salía de aquí".

Según Buezo, esos vinos que se les proporcionaban a quienes hacían el Camino de Santiago "eran vinos que se hacían con uvas vendimiadas más temprano, tenían menos grado alcohólico. Eran más livianos que los de ahora".

En ese sentido, el experto ha señalado que en aquellos tiempos "el vino era un alimento que se tomaba para aguantar el trabajo del campo, no como hoy, que el consumo es para disfrute. Se bebía, pero también se sudaba".

Los vinos que hace la bodega de Abel Buezo son de larga crianza. "Esta apuesta por el largo plazo viene de la cultura del campo, donde las prisas no son buenas consejeras. Nuestros vinos tienen un mínimo de 15 años de crianza", ha precisado.

"El vino está estigmatizado"

Por otro lado, el bodeguero ha lamentado que actualmente "el vino está estigmatizado, con campañas que señalan que el consumo de vino es perjudicial para la salud. Hasta hace poco se decía que el huevo o la cerveza eran nocivos y ahora se consideran buenos. Ahora le ha tocado al vino".

"Creo que deberíamos tener presente la dieta mediterránea, que siempre va acompañada de vino. Da la sensación de que se trata de modas o tendencias. No tiene sentido que se destaquen todos los componentes y propiedades beneficiosas de la uva y, al mismo tiempo, se estigmatice el vino y se le atribuya un perjuicio que no tiene respaldo razonable", ha subrayado Abel Buezo.