Aclarado de dónde procede el ruido que genera inquietud entre los ciudadanos de Torrejón y Alcalá de Henares

Se acabó el misterio. Ya hay explicación oficial del ruido que estaba atormentando a los vecinos de Torrejón y Alcalá de Henares en los últimos días. El Ejercito del Aire, a través de sus cuentas oficiales de reces sociales, ha confirmado que en la Base Aérea de Torrejón se celebrará hoy "la última prueba de biocombustible SAF" en uno de los aviones Eurofighter.

Desde la cuenta oficial de El Ejercito del Aire han pedido que la gente no se alarme porque "el ruido "puede ser perceptible desde poblaciones cercanas", por lo tanto queda resuelta la duda que había instalada entre los vecinos de las localidades próximas a la mencionada Base Aérea de Torrejón.

El Eurofighter, para explicarlo, es un avión también conocido como EF2000 o Typhon y es el resultado de un proyecto europeo que comenzó en el ya lejano año 1977, en plena guerra fría y cuyos primeros ejemplos llegaron en mayo en 2004 a la Base Aérea sevillana de Morón.

En el contexto actual, el ruido se ha escuchado varios días y por ello se había formado algo de sorpresa e inquietud en los vecinos durante el lunes y el martes. A través de las redes sociales, muchos ciudadanos hablaron de un "ruido ensordecedor" que se había escuchado tanto en Alcalá de Henares como en Torrejón de Ardoz.

Ya se intuía que los tiros iban por aquí porque se hablaba de un ruido similar al que hace un avión a reacción, con la única anomalía de que estaba durando más tiempo de lo que están habituados a escuchar en estos municipios y fue este hecho el que generó más controversia e inquietud entre estos vecinos, que ya apuntaban a que serían "cazas" y que todo provenía de la cercana base aérea.

Han sido unos días de suspicacias e interrogantes, sin embargo, al final ha terminado haciéndose valer la explicación más probable, que es la que ha terminado siendo, haciendo valer otra vez la famosa teoría conocida como la 'Navaja de Ockham', ese principio lógico y filosófico de parsimonia que sugiere que, ante varias hipótesis para explicar un mismo fenómeno, la más simple suele ser la correcta.

Ahora queda aclarado definitivamente lo que ha sucedido tanto lunes como martes, así como también ocurrirá hoy por última vez.