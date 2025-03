Acude a legalizar el gallinero de autoconsumo, el ayuntamiento desconoce la nueva ley y la propietaria de las gallinas alucina: "No sabía si ofenderme"

La usuaria de TikTok @ainhoavidarural ha compartido su curiosa experiencia registrando oficialmente a sus gallinas en el ayuntamiento. "Oficialmente tengo gallinas con papeles", anuncia en su video, en el que relata con humor el proceso administrativo que nadie había realizado hasta el momento.

Según cuenta, al llegar al ayuntamiento y explicar el motivo de su visita, la reacción del funcionario fue inesperada. "Os juro que cuando le he dicho que iba a hacer el trámite para registrar a mis gallinas se ha jartado de la risa", confiesa. Pero Ainhoa insistió. "Escúchame, que te lo digo en serio. Si me van a poner una multa, las registro", le dijo.

Ante su insistencia, el trabajador municipal decidió informarse y confirmar la legalidad del procedimiento. "Me ha dicho que sí, que tengo razón. Me ha hecho el registro de entrada y, en principio, me tienen que mandar el código de mi inicio de actividad ramadera".

Cómo registrar un gallinero de autoconsumo

Desde 2024, comunidades como Galicia han hecho obligatorio el registro de gallineros de autoconsumo (menos de 30 gallinas), normativa establecida en el Real Decreto 637/2021. El objetivo es localizar estas explotaciones para prevenir y controlar brotes de gripe aviar.

No registrarlo impide la compra de más aves y puede acarrear multas de 600 a 3.000 euros, según la Ley de Sanidad Animal. El trámite se realiza en las oficinas comarcales o en línea, y muchas administraciones han experimentado un aumento en solicitudes.

Así, para aquellos que deseen seguir sus pasos, Ainhoa detalla el procedimiento en otro vídeo. "Como veréis aquí abajo, en Cataluña no hay tasas asociadas a este trámie. En otras comunidades autónomas", señala.

Lo primero que hay que hacer es buscar en Google "Rega autoconsumo" seguido del nombre de la comunidad autónoma correspondiente. Allí, se debe acceder a "Nueva explotación de autoconsumo" y descargar dos documentos clave: el impreso de comunicación de tenencia de gallinas y la memoria descriptiva del gallinero.

El primer documento es simple, ya que solo requiere nombre, apellidos, DNI y localización del gallinero. La memoria, por su parte, incluyen datos sobre la ubicación, el número máximo permitido de gallinas (hasta 30 ponedoras), la distancia respecto a otras explotaciones avícolas y las medidas de bioseguridad, como ventilación, limpieza y control de plagas. También se debe hacer un dibujo del gallinero y especificar su distribución, con zonas para nidos, perchas, comederos y bebederos.

Otro aspecto importante es el control sanitario de los animales. "Tenemos que poner que tenemos el libro de las personas que entran en el gallinero, el de los tratamientos médicos y que tenemos las facturas de los piensos", explica Ainhoa. Además, se deben detallar aspectos como la raza de las gallinas, su acceso al aire libre y si existe un área de aislamiento para aves enfermas.

Una vez completados los documentos, es necesario firmarlos y presentarlos ante las autoridades correspondientes. "En mi caso, al ayuntamiento, porque ellos luego lo redirigen a ganadería, que son los que expiden después el certificado del gallinero". No obstante, recomienda mirar el procedimiento de cada comunidad autónoma.