Acude a trabajar durante 25 años a la farmacia, le despiden y se entera que su jefa nunca ha pagado las cotizaciones: "Ahora me toca trabajar con 78 años"

Un farmacéutico de Bérgamo (Italia) se ha visto obligado a seguir trabajando a los 78 años para mantener a su hijo. Su historia comenzó hace más de 50 años, cuando empezó a trabajar en la farmacia familiar, un negocio que, aunque inicialmente le pertenecía a su exmujer, fue parte integral de su vida durante 25 años.

"Mi ex mujer y yo teníamos una farmacia: era un negocio familiar y ella era la dueña. Trabajé allí durante 25 años, de 1975 a 2000, hasta que me echó sin darme una indemnización y sin pagarme cotizaciones. Es por eso que tuve que volver a trabajar, incluso ahora que tengo 78 años", explica el hombre en Fanpage.it.

Tras ser despedido, el hombre descubrió que no se le habían pagado las cotizaciones, lo que le afectó profundamente. "Inmediatamente después de dejar de trabajar en la farmacia me di cuenta de que no me habían pagado las cotizaciones", señala.

A pesar de intentar recurrir a los sindicatos, no pudo obtener justicia, ya que las cotizaciones no habían sido abonadas en su momento. Decidió no presentar una denuncia inicialmente, pero diez años después, la situación le llevó a cambiar de opinión: "Desde hace diez años mi vida ha cambiado, tenía otro hijo al que me gustaría poder dejarle algo".

Actualmente, a pesar de los esfuerzos por rehacer su vida, el farmacéutico sigue sin pensión y obligado a trabajar como autónomo en actividades improvisadas, como en farmacias de amigos. "Mis piernas todavía me sostienen y puedo hacer unas horas en las farmacias de unos amigos. Pero son situaciones improvisadas: trabajo como autónomo con número de IVA y no tengo un contrato estable", lamenta.

En cuanto a su exmujer y su entorno, ya no tiene contacto: "Al principio intenté tener un enfrentamiento, pero cuando me dijeron que ya no tenía derecho a nada, nunca más supe de ellos. Hay mucho resentimiento, porque no he tenido nada: estamos hablando de cientos de miles de euros en juego. No es una historia fácil. En todo este tiempo he intentado rehacer mi vida y olvidar, pero lo que me dejó es un legado escandaloso".