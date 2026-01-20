Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Adif asegura que las vías del entorno de Adamuz se encontraban "en condiciones adecuadas" en la última revisión
La empresa pública sale al paso de las dudas por el estado de la vía y, sin responder directamente, detalla en un comunicado las tres revisiones recientes de la zona y la "correcta" evaluación de todos los elementos.

Tren de Iryo descarrillado y accidentado en Adamuz
Tren de Iryo descarrillado y accidentado en AdamuzEuropa Press via Getty Images

Adif trata de despejar las dudas en torno al estado de las vías de Adamuz. La entidad estatal afirma que la vía ferroviaria donde se produjo el descarrilamiento del tren Iryo y el fatal choque con otro de Alvia, se encontraba "en condiciones adecuadas".

Así lo apunta en un comunicado emitido este martes por la noche donde no entran a valorar la situación actual ni las sospechas del posible mal estado de los raíles y el resto de elementos como causa principal. La compañia encargada de la gestión de la red ferroviaria sí detalla, por contra, que la empresa "constató" el buen estado de la línea "en el entorno de Adamuz, en un tramo de 4 kilómetros".

Dicha revisión tuvo lugar el 5 de noviembre de 2025, hasta el momento "la última inspección sobre el terreno" en un tramo que pertenece a la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. 

De esa labor de comprobación, Adif recuerda que la "efectuaron a pie técnicos especializados", unos trabajos a los que se suman otras dos revisiones entre octubre y noviembre

Esta tesis ha presidido la respuesta de Adif desde el momento del fatal accidente en Adamuz, bajo el argumento de que se trataba de una línea revisada recientemente. Tanto la entidad estatal como los especialistas en la zona mostraban su extrañeza por un suceso ocurrido en plena recta a un tren muy reciente, a velocidad adecuada y sin que influyesen factores climatológicos adversos.

Adif se defiende ante las sospechas

El 3 de octubre se realizó una prueba de "auscultación geotérmica" mediante un tren con instrumentación técnica que "verificó la correcta disposición de la vía (nivelanción, ancho, etc.)", señala Adif. La otra fue una evaluación "dinámica", realizada el 21 de noviembre con un tren que "comprobó la respuesta del convoy al interaccionar con la vía".

En la nota, Adif trata de alejar cualquier sospecha de una potencialmente deficiente revisión de las vías. Al respecto, alega que "cumple escrupulosamente la normativa" sobre la inspección y la conservación de las infraestructuras ferroviarias. 

De sus labores, Adif resalta que no solo cumplen la normativa sino que "prestan especial atención al mantenimiento predictivo y preventivo", con referencias a lo "exhaustivo" de las inspecciones sobre el terreno y "sobre cada uno de los elementos que componen la infraestructura ferroviaria".

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

