Adif asegura que las vías del entorno de Adamuz se encontraban "en condiciones adecuadas" en la última revisión

Adif trata de despejar las dudas en torno al estado de las vías de Adamuz. La entidad estatal afirma que la vía ferroviaria donde se produjo el descarrilamiento del tren Iryo y el fatal choque con otro de Alvia, se encontraba "en condiciones adecuadas".

Así lo apunta en un comunicado emitido este martes por la noche donde no entran a valorar la situación actual ni las sospechas del posible mal estado de los raíles y el resto de elementos como causa principal. La compañia encargada de la gestión de la red ferroviaria sí detalla, por contra, que la empresa "constató" el buen estado de la línea "en el entorno de Adamuz, en un tramo de 4 kilómetros".

Dicha revisión tuvo lugar el 5 de noviembre de 2025, hasta el momento "la última inspección sobre el terreno" en un tramo que pertenece a la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

De esa labor de comprobación, Adif recuerda que la "efectuaron a pie técnicos especializados", unos trabajos a los que se suman otras dos revisiones entre octubre y noviembre.

Esta tesis ha presidido la respuesta de Adif desde el momento del fatal accidente en Adamuz, bajo el argumento de que se trataba de una línea revisada recientemente. Tanto la entidad estatal como los especialistas en la zona mostraban su extrañeza por un suceso ocurrido en plena recta a un tren muy reciente, a velocidad adecuada y sin que influyesen factores climatológicos adversos.

Adif se defiende ante las sospechas

El 3 de octubre se realizó una prueba de "auscultación geotérmica" mediante un tren con instrumentación técnica que "verificó la correcta disposición de la vía (nivelanción, ancho, etc.)", señala Adif. La otra fue una evaluación "dinámica", realizada el 21 de noviembre con un tren que "comprobó la respuesta del convoy al interaccionar con la vía".

En la nota, Adif trata de alejar cualquier sospecha de una potencialmente deficiente revisión de las vías. Al respecto, alega que "cumple escrupulosamente la normativa" sobre la inspección y la conservación de las infraestructuras ferroviarias.

De sus labores, Adif resalta que no solo cumplen la normativa sino que "prestan especial atención al mantenimiento predictivo y preventivo", con referencias a lo "exhaustivo" de las inspecciones sobre el terreno y "sobre cada uno de los elementos que componen la infraestructura ferroviaria".